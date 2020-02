Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in der Hauptstraße in St. Georgen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Einbrecher im Zeitraum zwischen 14.45 und 15.30 Uhr die Tür einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf.

In der Wohnung verschaffte er sich gewaltsam Zutritt in ein verschlossenes Zimmer und entwendete daraus einen Rucksack und eine Handtasche mit diversen persönlichen Gegenständen. Wie viel Bargeld sich in der Tasche befand, ist laut Polizeiangaben momentan noch unbekannt.

Personen, die im betreffenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 zu informieren.