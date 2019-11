In der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, sind unbekannte Täter in die neuapostolische Kirche in der Hebelstraße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Einbrecher über das Fenster des Heizungsraumes in die Kirche ein.

Sie entwendeten rund 100 Euro Bargeld aus einer Kasse und brachen den Opferstock auf. Wie viel Geld sich jedoch darin befand, ist nicht bekannt. Hinweise auf die möglichen Täter nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/94950 entgegen.