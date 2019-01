Der ursprüngliche Zeitplan für den Umzug der Firma Wahl von Unterkirnach nach St. Georgen verschiebt sich nach hinten. "Gegenüber unserem ursprünglichen Plan sind wir circa drei Monate hinterher", sagt Geschäftsführer Jörg Burger auf eine SÜDKURIER-Anfrage. Diese Verzögerung sei, so konkretisiert er, der Komplexität des Projekts geschuldet. Der Geschäftsführer sagt: "In einem Projekt von solcher Größe gibt es auch viele bürokratische Hürden zu nehmen und dabei kann es immer zu Verzögerungen kommen." Die Planung des Baus sei weiterhin voll im Gange.

Das Unternehmen

Die Firma Wahl in Unterkirnach gehört zur us-amerikanischen Wahl Clipper

Corporation. Die Firma Kuno Moser, 1946 in Unterkirnach gegründet, wurde 1996 übernommen. Der Wahl-Konzern beschäftigt weltweit rund 3300 Mitarbeiter, betreibt sieben Fabriken und 23 Niederlassungen in über 20 Ländern. Die hergestellten Haarschneidemaschinen werden in über 165 Länder weltweit exportiert. Wahl befindet sich noch im Familienbesitz. Der geschäftsführende Gesellschafter (CEO) Gregory S. Wahl ist der Enkel des Gründers. (pga)