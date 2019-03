Es soll das Unternehmen unabhängiger von der Automobilindustire machen und ein zusätzliches Standbein für die Zukunft sein. Weisser Präzisionstechnik, eine Schwester des 1856 gegründeten Traditionsunternehmens J. G. Weisser in St. Georgen, hat die wesentlichen Vermögensgegenstände der Tekol GmbH in VS-Pfaffenweiler erworben, mit dem Ziel, den Geschäftsbetrieb weiterzuführen. Darüber informierte das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung. Die insolvente Tekol GmbH gibt es seit über 25 Jahren. Die Firma ist in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Laserschweiß- und Laserschneidanlagen, für den Sondermaschinenbau sowie die Lohnfertigung dieser Technologie tätig.

St. Georgen Bergstadt-Firmen sehen Brexit meist gelassen entgegen Das könnte Sie auch interessieren

Geschäft wird fortgeführt: Mit der Übernahme sei die Grundlage geschaffen, das bisherige Geschäft von Tekol unter dem Namen Weisser Präzisionstechnik weiterzuführen und mit dem Wissen der Weisser-Gruppe weiter auszubauen. Robert Rettich, in der Geschäftsleitung für Personal und Finanzen zuständig, sagt: „Diese Übernahme ist zusätzliches Standbein der Weisser Gruppe in Richtung Unabhängigkeit von der Automobilindustrie im Bereich Beschichtungstechnik in Verbindung mit der kommenden E-Mobility.“ Man sei dadurch in der Lage, einen neuen Kundenkreis zu erschließen. Man denke dabei langfristig, für die Zeit in zehn bis 15 Jahren. Momentan, so Rettich, sei der Druck auf das Unternehmen durch die Automobilindustrie noch nicht so groß. Im Gegenteil: "Das Geschäft belebt sich gerade wieder", sagt Rettich. Gegenseitig ergänzen sich, so heißt es, die Strukturen beider Standorte durch die Kombination der Drehmaschinen mit einer Laserschweiß- oder Laserschneidanlage als Lösung aus einer Hand für den Kunden. Auf diese Weise kann eine Vielfalt von Präzisionsteilen zuerst gedreht, gebohrt oder gefräst und anschließend per Laser mit einem anderen Teil verbunden werden. Unter dem Dach der Weisser-Präzisionstechnik sollen diese Verfahren nun zusammen weiter ausgebaut werden.

Mit der Übernahme sei die Grundlage geschaffen, das bisherige Geschäft von Tekol unter dem Namen Weisser Präzisionstechnik weiterzuführen und mit dem Wissen der Weisser-Gruppe weiter auszubauen. Robert Rettich, in der Geschäftsleitung für Personal und Finanzen zuständig, sagt: „Diese Übernahme ist zusätzliches Standbein der Weisser Gruppe in Richtung Unabhängigkeit von der Automobilindustrie im Bereich Beschichtungstechnik in Verbindung mit der kommenden E-Mobility.“ Man sei dadurch in der Lage, einen neuen Kundenkreis zu erschließen. Man denke dabei langfristig, für die Zeit in zehn bis 15 Jahren. Momentan, so Rettich, sei der Druck auf das Unternehmen durch die Automobilindustrie noch nicht so groß. Im Gegenteil: "Das Geschäft belebt sich gerade wieder", sagt Rettich. Gegenseitig ergänzen sich, so heißt es, die Strukturen beider Standorte durch die Kombination der Drehmaschinen mit einer Laserschweiß- oder Laserschneidanlage als Lösung aus einer Hand für den Kunden. Auf diese Weise kann eine Vielfalt von Präzisionsteilen zuerst gedreht, gebohrt oder gefräst und anschließend per Laser mit einem anderen Teil verbunden werden. Unter dem Dach der Weisser-Präzisionstechnik sollen diese Verfahren nun zusammen weiter ausgebaut werden. Übernahmeangebot für Mitarbeiter: Den rund 20 Mitarbeitern von Tekol am Standort Pfaffenweiler wurde bei dem Verkauf ein Übernahmeangebot unterbreitet. Das Geschäft wird in dem Stadtteil des Oberzentrums weiterlaufen. Tekol verfügt aber über keine eigenen Geschäftsräume, das bestehende Mietverhältsnis wird fortgeführt. Zu möglichen Überlegungen, die Geschäftstätigkeit in St. Georgen zu bündeln, sei laut Robert Rettich noch keine Entscheidung gefallen. Das Familienunternehmen Weisser entwickelt und produziert am Standort St. Georgen Werkzeugmaschinen. Weisser liefert dabei kundenindividuelle, prozessoptimierte Systemlösungen für die internationale Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie sowie auch innovative Maschinen in Modulbauweise für Hersteller von Präzisionsteilen aller Art. Die Weisser-Gruppe beschäftigt somit nun weltweit insgesamt rund 530 Mitarbeiter mit einem Umsatzvolumen von derzeit 120 Millionen Euro.

St. Georgen Firma J.G. Weisser rüstet sich für unruhige Zeiten – auch die Mitarbeiter ziehen mit Das könnte Sie auch interessieren