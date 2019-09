Der St. Georgener Gemeinderat hat sich in der jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, ab sofort ein Ökokonto zu führen. Es wird künftig so etwas wie das grüne Sparbuch der Stadt. Mit diesem kann die Kommune ihre baulichen Eingriffe in die Natur ausgleichen. Das gelingt, wenn sie gewisse Flächen ökologisch aufwertet. Ein aktuelles Beispiel: Beim Bebauungsplan Schoren sind 60 000 solcher Punkte notwendig. Wobei in diesem Fall ein Großteil des Eingriffs in die Natur über Entsiegelung oder eine Dachbegrünung kompensiert werden kann.

Acker kostet weniger Punkte: Ökopunkte beziffern das Ausmaß des Eingriffs in die Natur. Einer einfachen Logik folgend ist es günstiger, auf einem Acker zu bauen, als auf ökologisch sehr wertvollem Grund. Durch das Konto könnten Baumaßnahmen künftig unkomplizierter umgesetzt werden. Heißt: Will die Stadt etwas bauen, muss sie nicht erst auf kompliziertem Weg nach Ausgleichsflächen suchen, sondern kann sich den entsprechenden Betrag vom Konto abbuchen lassen. Theoretisch wäre auch möglich, die Punkte an andere Kommunen zu verkaufen. Doch Stadtbaumeister Alexander Tröndle stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats klar: „Wir benötigen die Punkte erst mal für uns selbst.“ Man könne mit der Umsetzung auch direkt starten, um ein Guthaben auf das Konto zu bringen.

Durch das Ökokonto sei künftig möglich, in eigene Flächen zu investieren, sagte Tröndle. Man könne Maßnahmen vor Ort umsetzen und müsse nicht anderweitig nach Punkten Ausschau halten. Damit das möglich wird, hat die Flächenagentur Baden-Württemberg das St. Georgener Gebiet unter die Lupe genommen und in Landschaftsräume unterteilt. „Man sollte sich aus unserer Sicht die Waldflächen in städtischem Eigentum anschauen“, sagte Martin Maier von der Flächenagentur. Das größte Potenzial für solche Aufwertungen der Natur sehe er folglich vor allem im Stockwald, aber auch in Waldgebieten in Richtung Langenschiltach. Andere, beispielsweise Waldgebiete bei Oberkirnach, kämen zunächst nicht in Frage, weil diese Flächen in Privatbesitz sind. Die jeweiligen Räume, in sechs Stück wurde St. Georgen unterteilt, sind recht grob gefasst. Die Flächen, auf denen Maßnahmen für das Ökokonto greifen könnten, müssen noch festgelegt werden. Darüber entscheidet im Einzelnen der Gemeinderat. Ökokonto nicht ohne Kritik: Was sich nach einem unkomplizierten und sinnvollen Verfahren anhört, erfährt in gewisser Weise auch Kritik. Beispielsweise, weil die Bautätigkeit der Kommune dadurch flexibilisiert wird und sie deswegen steigen könnte. Gemeinderat Axel Heinzmann (Grüne Liste) sprach einen anderen Punkt an: „Ökopunkte werden vielfach auch für fragwürdige Dinge angerechnet“, sagte er. Darauf müsse man ein Auge haben. Er selbst habe sich in einer Funktion in einem Naturschutzverband schon mit dem Thema beschäftigt. Prinzipiell erachte er ein Ökokonto aber für sinnvoll.