Es hätten durchaus mehr Besucher sein können bei der Aufführung "Die Jahreszeiten", dem Oratorium von Joseph Haydn. Den was die Vokalsolisten, der Chor und die Instrumentalisten der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen in der Lorenzkirche ablieferten, war überwältigend. Einmal mehr erwies sich die Lorenzkirche als ein idealer Raum für Orchesterwerk-Aufführungen, mit einem idealen Raumklang. Als Gestaltungsmittel kann der Nachhall im Kirchenschiff geschickt genutzt werden, um den Aufführungseffekt noch zu steigern.

Hier gibt das Bild einen Blick in das Orchester mit Chor frei. | Bild: Werner Müller

HaydnsOratorium ist musikalisch in die weitläufige Landschaft um das südöstliche Ufer des Neusiedler Sees angesiedelt. Der nahe an der heutigen Grenze zwischen Österreich und Ungarn liegende See weist einen eher eigentümlichen Ablauf der Jahreszeiten auf. In Ufernähe liegt das Schloss Esterházy, zu dessen Füßen sich eine Steppe mit einer Flora, welche im Winter vom milden Klima und im Sommer von erdrückender, schwerer Hitze geprägt wird. Die fantastische Vielfalt im Frühling auf wasserreichen Fluren in den Niederungen beschert im Herbst der heiße Sommer eine reiche Weinernte. Joseph Haydn (1732-1809) befand sich seit 1761 im Dienst der ungarischen Fürstenfamilie Esterházy. Als Kapellmeister der Hofkapelle war Haydn mit dem Leben auf Esterházy vertraut. So scheint es kaum verwunderlich, dass Joseph Haydn den dort herrschenden Jahreszeiten ein Oratorium mit den Abschnitten "Der Frühling", "Der Sommer", "Der Herbst" und "Der Winter" widmete.

Drei Dirigenten am Taktstock

Das Orchester wurde von drei verschiedenen Dirigenten anspruchsvoll geführt. Den Part des Frühlings und des Sommers dirigierte Nikolai Ott. Der jahreszeitliche Herbst wurde von Sebastian Walser übernommen und Kelvin Tsui widmete sein Dirigat der musikalischen Darstellung des Winters.

Solistisch weiß die Staatliche Hochschule bei Konzerten in St. Georgen zu überzeugen. Lea Decker sang als Sopranistin die Rolle der Hanne. Die Tenorstimme des Lukas sang Klemens Mölkner und Simon Hegele verkörpert mit seiner Bassstimme Simon.

Im zentralen Mittelpunkt stehen die Solisten mit von links Sopranistin Lea Decker, Tenor Klemans Mölker und Bass Simon Hegele. | Bild: Werner Müller

Das Oratorium stellt an alle Beteiligten hohe Anforderungen. Die Instrumentalisten sorgen für die jeweiligen Übergänge der Jahreszeiten. Setzen auch Höhepunkte, welche vom Chor bereitwillig übernommen werden. Die Solisten wissen mit ihrer stimmlichen Brillanz zu überzeugen. Vor allem Lea Decker und Lukas Klemens gehen voll in ihrem Gesangspart auf. Als Gegenpol liegt im Bass eher die Ruhe des Geschehens und Simon Hegele stellt sich dieser Aufgabe meisterlich.

Anhaltender Beifall

Ein Sommer ohne Gewitter, auch in unseren Breiten kaum vorstellbar, wurde musikalisch mit einem Perkussionsschlag taktgenau geliefert. So entstand im Publikum ein allfälliges Raunen ob dieses Effekts. Naturton-Jagdhörner kündeten die herbstliche Jagd an. Lukas und Hanne wurden zum Liebespaar. Tiefhängende Nebel schilderte das Orchester zu den Winterszenen. Hier zeigte sich Haydns geniale Leistung, Solisten und den Chor abwechselnd zu verschmelzen. Nach dem "Amen" konnte nur noch der stehend geleistete Applaus die Tiefe dieser Aufführung mehr als bestätigen. Erst mit lang anhaltendem Beifall und dem Freudenschrei aus dem Chor wurde es wieder ruhig.