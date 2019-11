Ganz schön abgehoben war das Programm beim Vereinsabend des Turnvereins, zu dem der Förderverein des TVS einlud. Jedenfalls lautete „Abgehoben“ das Motto des Abends. Die Akteure boten ein unterhaltsames Programm mit viel Tanz und beeindruckender Turnakrobatik. Auch das Publikum wurde immer wieder mit einbezogen und musste unter anderem Luftballons durch die Gegend wirbeln.

Etliches war geboten beim Vereinsabend des Turnvereins. Die Akteure zeigten ein buntes Programm aus Tanzeinlagen und turnerischen Darbietungen. | Bild: Wilhelm Bartler

Die Macher haben das Programm in Themenbereiche aufteteilt. Im ersten Block zeigten die Akteure von Mode of Expression, Teenyfitness, Geräteturnen und Quadruple turnerische Darbietungen. Im zweiten Teil standen tänzerische Aktionen im Mittelpunkt.

Dancesquad, Tanztick und die Ü30-Männer zeigten, was in ihnen steckt. Die Damen der Showtanzgruppe Apassiodanza waren aufgrund ihrer Choreografie und ihrer Kostüme ein Höhepunkt des Abends. Wie man nicht alltäglich über Hindernisse springt, zeigte die Parcoursgruppe aus Mönchweiler.

TV-Vorstand Heiko Friebe (rechts) schlägt sich beim heiteren Quiz souverän. | Bild: Wilhelm Bartler

Nicht nur körperliche, auch geistige Anstrengungen waren beim Vereinsabend gefordert. Die Tischtennisabteilung imitierte eine bekannte Quiz-Show aus dem Fernsehen. Kandidat Heiko Friebe, der gemeinsam mit Svenja Cosco auch unterhaltsam durch das Programm führte, konnte die Fragen zu St. Georgener Gebäuden und zum Turnverein souverän beantworten. Unterstützung bekam er zudem vom Publikum, das ihm Lieder vorsingen durfte, die er wiederum richtig zuordnen musste.

Die Handballer zeigten in einer gelungenen Schwarzlicht-Show, dass sie nicht nur mit dem Hand- sondern auch mit dem Tischtennisball umgehen können. Einziger Wehmutstropfen des Abends war laut Veranstalter, dass TV-Vorsitzender Gerhard Mengesdorf an dem Abend nicht dabei sein konnte. Er musste in seiner Funktion als Präsident des Badischen Turnerbundes an einer wichtigen DTB-Tagung teilnehmen.

Nach dem offiziellen Programmteil übernahm DJ Fazio das Zepter und sorgte für die musikalische Unterhaltung.