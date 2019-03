Noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen sind Narren und Besucher beim Rosenmontagsumzug in St. Georgen. Wo bis zum Mittag kräftige Regenschauer und starke Windböen nichts Gutes erahnen ließen, legte das Wettertief "Bennet" während der Dauer des Umzugs eine Verschnaufpause ein.

Wen die Weiher-Hexen in ihren Fängen haben, kommt um ein Konfettibad nicht herum. | Bild: Sprich, Roland

So konnten Teilnehmer und Zuschauer den Umzug unbeschadet und sogar bei einigen Sonnenstrahlen genießen.

In der Stadtmitte säumen die Zuschauer dichtgedrängt die Umzugsstrecke. Aufgrund des angekündigten Sturms kamen aber deutlich weniger Zuschauer zum Rosenmontagsumzug in St. Georgen als sonst. | Bild: Sprich, Roland

Der besorgte Blick Richtung Himmel und das ständige Beobachten des Wetterberichts gehörte für die Organisatoren der St. Georgener Narrengruppen am Montagvormittag zum festen Ritual. Nimmt der Sturm zu? Wie kann man den Gastzünften vor und nach dem Umzug ein einigermaßen trockenes Feiergelände bieten?

Ein Fohrebobbele treibt Schabernack mit den Zuschauern – und unserem Fotografen. | Bild: Sprich, Roland

Doch Narren sind auch witterungserprobte Improvisationskünstler und so wurden auf dem Marktplatz statt leichter Pavillons standfeste Zelte und Verkaufswagen aufgebaut.

Eine der farbenprächtigsten Gruppen sind sicherlich die Nußbacher Dorfclowns – und Musik wird auch noch geboten. | Bild: Sprich, Roland

Zudem haben die Teilnehmer bewiesen, dass sie keineswegs Schönwetternarren sind. Alle der 28 angemeldeten Gruppen sind gekommen, keine einzige hat wegen der Sturmwarnung abgesagt.

So startete der Umzug Punkt 14 Uhr mit einem lauten Böllerknall aus der Kanone der Peterzeller Bürgerwehr, die den Umzug anführte.

Ein richtiger Hingucker: Ein Hohwalddeufel posiert fürs Foto. | Bild: Sprich, Roland

Mit der Stadtmusik und den St. Georgener Gruppen Fohrebobbele und Kräuterwieble, Engelegoaschter, Nesthexen, Hohwalddeufel und Wälderschnäpf, Guggenmusik Bergstadtfetzer, Schof-Striezis und den Weiher-Hexen stellten die St. Georgener ein Drittel des gesamten Umzugs, der sich knapp eine Stunde durch die Innenstadt schlängelte.

Die Rotwald-Deifel aus Königsfeld gehören ebenfalls zu den Umzugsteilnehmern. | Bild: Sprich, Roland

Vorbei an Zuschauern, die aber in deutlich geringerer Zahl die Straßenränder säumten als in vergangenen Jahren. "Da hat man wenigstens Platz", gewann eine kostümierte Zuschauerin dem geringeren Zuschauerauflauf etwas Positives ab.

Die weiteste Anreise hatte die Guggenmusik Schrottofoniker aus Solothurn in der Schweiz. | Bild: Sprich, Roland

Nach dem Umzug verwandelte sich der Marktplatz in einen großen Festplatz, wo Narren und Zuschauer gleichermaßen eine ausgelassene Party feierte. Tief "Bennet" zum Trotz, das nach einem kurzen Schneeregenschauer in den frühen Abendstunden das Weite suchte.