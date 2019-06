Das Museumsfest beim Forum am Bahnhof lockte am Sonntag trotz großer Hitze zahlreiche Besucher an, die bei der Oldtimerschau in vergangenen Zeiten schwelgten.

Wohl dem, der am Sonntag mit einem Oldtimer-Cabrio den Weg nach St. Georgen angetreten hat. Deren Insassen konnten zumindest am frühen Vormittag noch ein einigermaßen frisches Lüftchen genießen. Wer dagegen in einer schicken Limousine der Baujahre 1970 und älter den Weg antrat, konnte von einem klimatisierten Innenraum nur träumen. Diesen Luxus, der heute schon in Kleinstwagen zum Standard gehört, gab es anno dazumal noch nicht einmal gegen einen gehörigen Aufpreis für die Limousinen der oberen Zehntausend. Wie es sich in den von den Besitzern gehegten und gepflegten Fahrzeugen fuhr, konnten die Besucher auf Wunsch bei einer Oldtimerausfahrt hautnah erleben.

Rund 250 Oldtimer auf zwei und vier Rädern, quer durch Hersteller, Modellreihen und Baujahre der vergangenen Jahrzehnte, gaben sich beim Museumsfest ein Stelldichein. Daneben gab es auch andere historische technische Wunderwerke zu bestaunen. So etwa einen Stationärmotor, der mit seinen drei PS und 3,4 Litern Hubraum einst auf einem Bauernhof verschiedene Maschinen, wie Dreschmaschinen und Kreissäge, antrieb, als es dort noch keinen Strom gab. „Die Maschine war bis 1959 auf diesem Hof im Einsatz“, erklärte Besitzer Friedrich Kneibb.

Alles, was einen Motor hat und rumpelt und brummt, lockt die Besucher an beim Museumsfest. So wie dieser Stationärmotor, der einst landwirtschaftliche Geräte antrieb. | Bild: Sprich, Roland

In Erinnerungen ganz anderer Art schwelgten Marianne und Hans-Werner Hess. Die beiden arbeiteten einst bei der Firma Tobias Baeuerle (TB) und studierten die verschiedenen Exponate der neuen Sonderausstellung im FAB ganz genau. „An diesen Lichtschächten für Kameragehäuse habe ich mitgearbeitet“, erzählt Marianne Hess, während ihr Mann mit Helmut Deusch, der die Ausstellung betreute, fachsimpelte.

„Wir hätten nie gedacht, dass bei der Hitze doch so viele Besucher kommen“, sagte Susanne Wisser vom Verein Forum am Bahnhof. Die Besucher indessen konnten sich nicht nur an der Oldtimerschau sattsehen. Auch die Eisenbahnanlagen verschiedener Größen waren in Betrieb und faszinierten.

Neben historischer Technik konnten die Besucher auch neue Kunst bestaunen. In der Kunstausstellung des Forums trafen verschiedene Kunstformen aufeinander. Von abstrakt bis gegenständlich, von Bildhauereien bis Motiven, die auf Türen gedruckt wurden, zeigte die Ausstellung zahlreiche Exponate regionaler Künstler.