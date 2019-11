St. Georgen vor 1 Stunde

Trinkwasser: St. Georgen ist auch 2019 die teuerste Gemeinde im Landkreis

Verbraucher zahlen im Vergleich in der Bergstadt am meisten. 2019 kostete ein Kubikmeter Wasser in St. Georgen laut Statistikbehörde 3,10 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Allerdings ist die Wasserversorgung für Kommunen kein Geschäft. Der hohe Preis ist begründet.