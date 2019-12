von Maria Kienzler

Aus fünf Gruppen besteht der rührige Trachtenverein der Bergstadt, der 1907 gegründet wurde. Die beiden Gruppen „Stubenmusik„ und „Glockengruppe„ gastierten am Samstag in der Triberger Wallfahrtskirche Maria in der Tanne.

Idealer Rahmen

Die barocke Kirche bot den idealen Rahmen für das stimmungsvolle Konzert. Jedes Jahr wird das Adventskonzert des Vereins in einer anderen Kirche der Umgebung aufgeführt. „Im Jahre 2008 waren wir auch in der Triberger Wallfahrtskirche„, verriet Karin Quitt von der Stubenmusik. Der Name stammt aus den Zeiten, als die Bauernhöfe im Winter eingeschneit waren und das Wohnzimmer der einzige Raum war, der mit dem Kachelofen geheizt wurde.

Musik an langen Winterabenden

In der warmen Stube wurde dann an den langen Winterabenden musiziert. Die Veranstalter freuten sich, dass neben vielen Fans aus der Bergstadt auch zahlreiche Triberger die Kirche füllten, die alle gespannt auf die ungewöhnliche Musik waren. Beate Weißer, die Leiterin der Stubenmusik, führte durch das Programm, das aus einem bunten Reigen volkstümlicher und weihnachtlicher Melodien bestand. Zwischen den Liedern wurden besinnliche Gedichte und Geschichten präsentiert, die zum Nachdenken anregten.

Viel Applaus für jedes Stück

Unter den vielen Trachtenträgerinnen mit den schönen Rosenhüten gab es auch zwei Musiker. Martin Grießhaber begleitete mit dem Akkordeon die Glockengruppe und Michael Boch spielte die Konzert-Zither bei der Stubenmusik. Die rund 230 Besucher applaudierten begeistert bei jedem Stück und nach dem Lied „Macht hoch die Tür“, das zum Schluss gemeinsam erklang, wollte der Beifall kein Ende mehr nehmen.