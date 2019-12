Mit dem 47. Weihnachtskonzert hat der Trachtenmusikverein Langenschiltach neue Türen aufgestoßen. Bevor die Musikerinnen und Musiker ihren Auftritt in der Langenschiltacher Kirche hatten, präsentierte sich das Jugendorchester.

Hoher Leistungsstand

Dessen Musikerinnen und Musiker kommen aus St. Georgen, Langenschiltach und Unterkirnach und Dirigent Slawomir Moleta zeigte dem Publikum den hohen Leistungsstand des Orchesters auf. Das Orchester war zwar gefordert, jedoch nicht überfordert war.

Reise nach Ungarn

Dirigent Moleta versetzte das Publikum mit „Eine kleine Ungarische Rhapsodie“ kurzerhand in die ungarische Puszta. Komponist Alfred Bösendorfer verzichtet auf Melodien ungarischer Folklore. Es gelingt ihm, eine spannungsgeladene Komposition mit eigenen Motiven zu schaffen. Stimmungsvolle, traurig stimmende Passagen schildern die Landschaft der Puszta. Wobei der erste und letzte Teil der Rhapsodie das schwermütige Ungarn in Moll wiedergibt.

Von Star Wars bis Magnolia

Mit „Movie Adventures“ entführt Komponist John Williams die Zuhörer in die Welt großer Filme wie Star Wars, Jurassic Park und E.T. Die abenteuerlich-spannende Reise hat Wirkung im Publikum hinterlassen. Nur mit Mühe konnte sich das Jugendorchester verabschieden, denn nach der Zugabe „Bozener Bergsteigermarsch“ waren die jungen Musiker erneut gefordert und spielten noch den „Summerland Rock“.

Eine der tragenden Säulen im Klarinettensatz ist Beate Mayer. | Bild: Werner Mueller

Tief, doch mit Bedacht, hat Dirigent Michael Peter in die Notenkiste gegriffen um das Weihnachtskonzert als abgerundeten musikalischen Bogen zu präsentieren.

Mährischer Tanz

Zum Konzertauftakt hatte Peter die „Magnolia“ musikalisch beschrieben. Die Entwicklung der Blüte nahm einen großen Teil des Werkes ein und Beifall krönte den Abschluss. Der aus Mähren stammende Komponist Frantisek Manas hat mit „Mährischer Tanz Nr. 7“ ein Tonwerk geschaffen, das zahlreiche mährische Volksweisen und Tänze in sich vereint.

56 Jahre sind seit der Ermordung des 35. Präsidenten der USA, John F. Kennedy vergangen. James Curnow hat den Tod Kennedys zum Anlass genommen, um mit „JFK In Memoriam„ einen zeitgenössischen musikalischen Nachlass zu präsentieren.

Eindrucksvoller Titel

Mit „The New Village“ hat Michael Peter einen überaus eindrucksvollen Titel präsentiert. Mit musikalischem Genuss erlebten die Zuhörer, wie sich eine Stadt entwickelt, wie sie zerstört und wieder aufgebaut wird. Dirigent Peter verschaffte den Registern genügend Freiraum, um sich zu präsentieren. Trommeln und Pauken geben den Rhythmus an, die Tuba kommt aus den tiefsten Tönen heraus. Und alles endet in einem fulminanten Schlussakkord.