Kulinarische und komische Genüsse wechselten sich ab beim Dinner für 100, zu dem die Narrenzunft ins Theater im Deutschen Haus einlud. Zum fünften Mal wurden den 100 kostümierten Besuchern Leckereien auf dem Teller und Neckereien auf der Bühne serviert.

Salat und Harry Potter

„Mir fehlen die Worte“ – Zunftmeisterin Alexandra Pies war sichtlich erfreut über das ausverkaufte Haus. Das Konzept, ein Showprogramm mit einem mehrgängigen Menü zu kombinieren, geht auf. Während sich das Publikum beispielsweise Tomaten-Mozarella-Sticks, Salat mit Speckstreifen, Leberkäsgulasch und Maultäschle schmecken ließen, brachten die Jugendgruppe mit einem Harry-Potter-Tanz und die G-Town-Bobblez Bewegung in Form von Tänzen auf die Bühne.

Die Jugendgruppe der Narrenzunft fliegt als Hogwarts-Schüler aus den Harry Potter-Büchern über die Bühne. | Bild: Roland Sprich

Nicht nur Tellergerichte wurden serviert. Maren Schwarz ging als „Zunft-Tilli“ mit so mancher Verfehlung hart ins Narrengericht. Sie bedauerte in ihrer Büttenrede, dass es die Fasnet in St. Georgen auch nach mehr als 50 Jahren immer noch schwer habe, eine breite Akzeptanz zu finden.

Die G-Town Bobbelz sind als Ordnungshüter tänzerisch im Einsatz. | Bild: Sprich, Roland

Sie prangerte das Verhalten an, dass Besucher des Umzugs am Rosenmontag sich immer häufiger weigerten, eine Umzugsplakette zu kaufen. Dabei wolle man „mit unserem kunterbunten Narrenspiel nur unsere Heimat und Tradition repräsentieren.“

Zauberwort Toleranz

Das Zauberwort laute Toleranz, das die Zunft-Tilli mit spitzer Zunge auch auf andere Bereiche wie Integration von Flüchtlingen übertrug. Nicht verborgen blieb ihr in ihrer Eulenspiegelei auch, dass sich Bürger beschwerten, als die Guggenmusik Bloos-Arsch im vergangenen Jahr ihr Jubiläum mit lauten Tönen feierte. „Es weiß das Hänschen, und hoffentlich auch bald der Hans, alles was zählt, ist Toleranz“, so ihr Credo.

Das vielköpfige Serviceteam serviert Köstlichkeiten aus der Küche. | Bild: Sprich, Roland

Mit einem Revival bescherten die „Condomos“ ein Hörbeispiel auf vergangene Zeiten. Bereits vor 30 Jahren glossierten eine Schar damals junger Männer das Stadtgeschehen. Mit Armin Pies und Rainer Weiß standen noch zwei der damaligen „Condomos“ auf der Bühne, die gesanglich von Eric Sprich verstärkt wurden.

Als Zunft-Tilli nimmt Maren Schwarz kein Blatt vor den Mund. In ihrer Eulenspiegelei zerrt sie manche Verfehlung vors Narrengericht. | Bild: Roland Sprich

Die ausgegrabenen Texte zu Themen wie Infrastruktur und Klimawandel haben auch 30 Jahre später nichts von ihrer Aktualität verloren. Schon damals riefen sie lautstark nach „Deo, Deeeooo, nimm ein Deo, dann stinkst nicht so.“

Mit Jochen Kitiratschky kletterte ein weiterer Meister des geschliffenen Wortes in die Bütt. Der Gastredner der närrischen Bürgerwehr Peterzell beleuchtete die St. Georgener Fastnachtslandschaft. Er vermisse zeitweise den notwendigen Biss des ältesten St. Georgener Fastnachtsvereins, aus dem wiederum andere St. Georgener Fastnachtsgruppierungen, mit Ausnahme der Peterzeller Bürgerwehr, entstanden seien.

Ein laues Lüftchen

So sei der Rathaussturm in der Vergangenheit zu einem lauen Lüftchen verkommen. Er klopfte den Bergstadtnarren verbal auf die Schultern. „Die Narrenzunft hat viel PS, bringt diese endlich wieder auf die Straße.“

Getrennt ins Kino

Dass man das Publikum auch ganz ohne Worte zum Lachen bringen kann, und was passiert, wenn ein Pärchen im Kino getrennt sitzen muss, bewiesen sechs Kinobesucher.

Die Männerkeule ausgepackt haben die „Sahneschnittsche“ Susi Dilger, Annette Kienzler und Carolin Sprich. „Verliert der Mann Gehirn in Masse, hat ihn seine Frau verlassen“, kolportierte das Trio, das mit ihren süffisanten Texten bereits seit 20 Jahren erfolgreiche Beiträge an der Fasnet liefert.

Während auf dem Tisch mit einer Schwarzwälder Kirschcreme in der Tasse der kulinarische Abschluss gefeiert wurde, beschlossen weit nach Mitternacht das Männerballett den Showteil, der nach Ansicht des Publikums rundum gelungen war. Durch den Abend führten Rainer und Annalena Weiß. Die kulinarischen Spezialitäten wurden von der Metzgerei Rieckmann zuberereitet.