von Lea Spormann

Ruth Bühler und Dominik Jooß haben auch einige Tipps für den Ziergarten zu Hause, damit die Blumen überall wunderschön blühen können.

Bild: Lea Spormann

1. Warten bis der Frost vorbei ist: Die beiden erfahrenen Ziergärtner empfehlen, am Ende des Frühlings vor allem aufzupassen, dass der Frost wirklich vorbei ist. „Ende Mai bis Anfang Juni geht der Frost langsam zurück, man sollte in dieser Zeit einfach immer wieder auf die Wetterberichte achten“, empfiehlt Ruth Bühler. Hobbygärtner sollten in dieser Zeit auch bereit sein, bei Temperaturstürzen die Pflanzen noch einmal reinzuholen oder abzudecken.

2. Auf der Anleitung lesen, welche Erde die Pflanze braucht: Beim Boden sollte man vor allem darauf achten, was die Pflanzen brauchen, erzählen die Experten. „In der Anleitung steht in der Regel, was gut für die Pflanze ist. Das kann ein eher lehmiger oder auch ein lockerer Boden sein“, sagt Dominik Jooß. Auf der Anleitung steht meist auch, ob die Pflanze lieber sonnige oder schattige Verhältnisse mag. Darauf sollte auch geachtet werden.

Bild: Lea Spormann

3. Blumen nicht zu nahe aneinander einpflanzen: „Es ist außerdem sehr wichtig, die Pflanzen nicht zu nahe aneinander zu Pflanzen, damit sie gut gedeihen können“, rät Ruth Bühler. Gerade auch bei Balkonkästen sollte man beim Kauf darauf achten, dass diese breit genug sind. „Unsere sind rund 20 Zentimeter breit und haben eine sehr gute Größe“, sagt Dominik Jooß.

St. Georgen Zwischen Blumen und Beeten: Wie die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei ihren Beruf erleben Das könnte Sie auch interessieren

4. Einen guten Dünger benutzen: Abgesehen von einer guten Erde ist ein guter Langzeitdünger sehr hilfreich. „Durch einen guten Dünger, den man in die Erde einarbeitet, werden die Blumen auch viel kräftiger in ihrer Farbe,“ erklärt Ruth Bühler.

5. So beugen sie Schädlingen vor: „Um Schädlingen vorzubeugen, sollte man seine Pflanzen vor allem immer mal wieder anschauen“, sagt Ruth Bühler. Wenn dann Läuse entdeckt werden, empfehlen die Experten, die Pflanze einfach einmal abzuwaschen. Das würde oft schon helfen. „Es gibt auch viele Tipps im Internet gegen die Plagegeister, aber da funktionieren viele auch nicht,“ sagt Dominik Jooß.