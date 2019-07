Seit 1960 gibt es den Tierschutzverein St. Georgen. Und immer wieder stellt die Vorsitzende Sonja Mündel fest, dass sich das in den vergangenen 59 Jahren noch längst nicht in der Bergstadt herumgesprochen hat. Immer wieder werde sie von überraschten Einwohnern gefragt: „Es gibt einen Tierschutzverein in St. Georgen?“

Wer vermisst Schildi? Das jüngste Fundtier des Tierschutzvereins ist eine Wasserschildkröte. Sie wurde in der Schramberger Straße gefunden. Der Verein konnten bislang den Besitzer der Gelbwangen-Wasserschildkröte nicht ermitteln. Wer solch ein Tier vermisst, sollte sich mit dem Tierschutzverein in Verbindung setzen unter Telefon (0174) 8 34 06 82. | Bild: Tierschutzverein St. Georgen

Dass der St. Georgener Tierschutzverein durchaus aktiv ist, belegen die Zahlen der Jahreshauptversammlung. So berichtet Sonja Mündel von 29 vermissten Katzen im Berichtszeitraum von Juni 2018 bis Juni 2019. Vier Tiere davon sind nicht mehr aufgetaucht, eine der Katzen wurde überfahren und eine Samtpfote sei auf einer Pflegestelle des Tierschutzvereins ausgebüxt, doch wieder zurückgekommen. Die übrigen 23 Tiere sind wieder in ihrem angestammten Zuhause.

Elf Katzen neu vermittelt

Die Vorsitzende berichtete weiter: „Elf Katzen konnten wir in liebevolle Hände vermitteln.“ Davon zwei ins benachbarte Ausland Frankreich und in die Schweiz. Dabei erwähnte Sonja Mündel, dass bei der Vermittlung der Tierschutzverein Triberg unterstützend geholfen habe. Aktuell habe der Tierschutzverein zwei Fundkater in Pflege. Ein Kater hat einen Kieferbruch. Beide Tiere waren nicht gechipt, auch nicht kastriert. Momentan werden die Tiere beim Tierschutzverein gesundgepflegt, bis die Vermittlung möglich ist. Immer wieder werden Katzen überfahren. Im vergangenen Jahr waren es sechs Tiere.

Husky am Bahnhof gefunden

Nicht nur Katzen, auch Hunde werden vermisst, wenn auch nicht in so großer Zahl. Ein Husky wurde am Bahnhof gefunden und seinem Besitzer übergeben. Ein in Triberg vermisster Hund wurde überfahren. Ein in St. Georgen gefundener Jagdhund konnte an seinen Besitzer zurückgegeben werden. Mehrere freilaufende Hunde wurden in Langenschiltach und Brigach gesichtet. Allerdings konnte nur ein Tier dem Besitzer zurückgegeben werden.

Selbst ein Pfau auf der Fundliste

Ein öfter in Erdmannsweiler spazierengehender Pfau befand sich ebenso auf der Fundliste wie eine Taube, die in die Obhut des Taubenzuchtvereins Villingen gegeben wurde. Ein entflogener Papagei wurde in der Roßssergschänke gefunden, zwei Wellensittiche konnten vermittelt werden.

Mit neuen Ideen will der Tierschutzverein am Weihnachtsmarkt teilnehmen. Ganz wichtig sind neue Mitglieder. Robert Rettich berichtet vom Kassenstand und von um 800 Euro geringeren Tierarztkosten. Die Kasse wurde mit einem Überschuss abgeschlossen. So habe der Tierschutzverein „ein stabiles Vereinsvermögen“, berichtet Rettich.