Einen Kabarettabend mit Musik, Tiefgang und ohne Gendersternchen erlebten die Besucher beim Gastspiel von Uli Masuth im Theater im Deutschen Haus. Ihm gelang es bei seinem Griff in die Fundgrube der weltpolitischen Geschehnisse immer wieder, eine Person in den Mittelpunkt zu rücken – sich selbst.

Der aus Duisberg stammende Wahl-Weimarer Uli Masuth setzt seine Pointen wohldosiert. | Bild: Sprich, Roland

Wer Vogelgrippe und die Musik von Dieter Bohlen überlebt hat, der braucht sich vor dem Corona-Virus nicht zu fürchten, so die Überzeugung des Kabarettisten, der sich die Panik vor der ansteckenden Krankheit durchaus zunutze macht. „Einmal husten und man hat das ganze Zugabteil für sich alleine. Und ein Schaffner kommt dann auch keiner mehr vorbei“, so der Bahn-Vielfahrer, der kräftig austeilte. So wäre US-Präsident Trump in einem Kindergarten besser aufgehoben, weil er dort geistesmäßig unter seinesgleichen wäre. Wumm! Die Aussage sitzt. Ebenso wie die, dass AfD-Wähler im Grunde typische Nichtwähler seien. „Gehen sie dann mal wählen, machen sie alles falsch. Die sollten sich auf ihre Kernkompetenz besinnen und nicht mehr wählen gehen.“

Sind Gummistiefel bedenklich?

Uli Masuth produzierte keine Schenkelklopfer am laufenden Band. Er setzte Impulse, die zum Nachdenken anregten. Das tat das Publikum denn auch. Die Konzentration der Zuhörer im Saal war geradezu greifbar. Die großen Lacher sind rar, dafür setzt er seine Pointen gezielt und wohl dosiert. Zwischendurch lockert er mit Flachwitzen auf und steigt auch mal in geistig tiefere Gefilde ab. So fragt er sich, wie gefährlich angesichts der Diskussion um Feinstaub, der vor allem durch Bremsen- und Reifenabrieb entsteht, Gummistiefel wirklich sind. Und findet bedenklich, dass das, was aus einem Dieselauto hinten rauskommt, sauberer ist als die Luft, die vorne angesaugt wird. „Muss ich jetzt mit dem Diesel durch die Stadt rasen, um für saubere Luft zu sorgen“, so seine logische Schlussfolgerung.

Bei seinem Rundumschlag blieb die deutsche Politikerriege von dem Wahl-Weimarer nicht verschont. Von Spahn über Maaß und Scheuer bis Oettinger teilte Masuth kräftige Seitenhiebe aus, während er den ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber aufgrund dessen vielfacher Äußerungen, man denke etwa an die legendäre Transrapid-Rede, als „großartigen Kollegen“ bezeichnete.

Untermalt hat Uli Masuth sein Programm mit musikalischen Beiträgen am E-Piano. Offensichtlich hauptsächlich, um damit die Gema zufriedenzustellen, auf die er mäßig gut zu sprechen war.