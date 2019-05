von SK

Bei der Hauptversammlung in der Unterkirche wählte der katholische Kirchenchor nach 50 Jahren einen neuen Vorsitzenden. Auf Bernhard Eisele, der sein Amt 50 Jahre mit außergewöhnlich großem Engagement ausfüllte, folgt als neuer Vorsitzender Thomas Eisele.

Jubiläum war ein Höhepunkt

Die beiden Schriftführerinnen Brigitte Dhenin und Andrea Kuner trugen zu Beginn der Versammlung einen Rückblick über die Auftritte und Aktivitäten im vergangenen Jahr vor. Das Jubiläum von Bernhard Eisele im November, das der gesamte Chor im Rahmen seiner Cäcilienfeier beging, war dabei der Höhepunkt in 2018. Für den Vorabendgottesdienst im Vorfeld der Feier hatte sich Chorleiter Josef Spath mit der Aufführung von „A little Jazz Mass“ von Bob Chilcott ein Stück herausgesucht, das den Chor gleichermaßen forderte und ihm Spaß machte.

Viele Ehrungen für lange Mitgliedschaft

Als einer der letzten Tätigkeiten als Vorsitzender wurden zahlreiche Sängerinnen und Sänger für ihren fleißigen Probenbesuch von Bernhard Eisele geehrt. Für ihren stets zuverlässigen Einsatz wurde auch den Notenwartinnen Uschi Bonath und Gabi Weisser gedankt. Ehrungen für zehn Jahre Mitgliedschaft durften Martina Schwarz, Brigitte Dhenin , Roswitha Bücheler und Andrea Kuner entgegennehmen. Stolze 25 Jahre sind Corsin Kleiner und Chorleiter Josef Spath dabei.

Besonderer Dank an Josef Spath

Besondere Dankesworte richtete Bernhard Eisele an Josef Spath, dem allein es zu verdanken sei, dass der Chor heute so gut dastehe. Auch sei es ein Glücksfall gewesen, vor 25 Jahren so schnell einen Nachfolger für den scheidenden Rainer Merckle zu bekommen. Mit Aufführungen von Puccini, Jazzmesse und vielem mehr sorgte Spath immer wieder für gelungene Highlights.

Pfarrer Auer lobte den Chor

Pfarrer Paul Dieter Auer, der im Juli in den Ruhestand geht, bescheinigte dem Kirchenchor ein „ungeheures Niveau“. Die Besucherzahlen an den Hochfesten sprächen für sich, so Auer. Bernhard Eiseles Leistung in den vergangenen 50 Jahren könne nicht hoch genug angesetzt werden. Für die Zukunft wünschte Pfarrer Auer dem Chor mit dem neuen Vorsitzenden eine gute Zukunft und wünschte sich auch künftig einen Zusammenhalt des Chors. Chorleiter Josef Spath bedankte sich bei Franziska und Bernhard Eisele für die warmherzige Aufnahme als junger Chorleiter vor 25 Jahren. Diese Jahre vergingen sehr schnell, seine Tätigkeit habe ihm immer Spaß gemacht. Dabei habe er stets die Unterstützung vom Pfarrer und dem Ehepaar Eisele bekommen, so Chorleiter Spath.