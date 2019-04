St. Georgen – Einen unterhaltsamen Theaterabend bot die Theatergruppe des Trachtenvereins St. Georgen am Samstagabend. Mit dem Dreiakter "Diamanten im Stroh", sorgte das Ensemble in der Stadthalle für drei Stunden beste Unterhaltung bei den rund 300 Besuchern. Um ihre spärliche Haushaltskasse aufzubessern, bietet Bäuerin Barbara Mooshammer auf ihrem verschuldeten Hof "Übernachten im Stroh" an. Das Konzept erweist sich als echter Touristenmagnet, lockt aber auch so manche kuriose Feriengäste auf den Hof. Die stiften nicht nur allerlei Unruhe, etwa wenn Stadtpflanze Viola Wagner der Bäuerin zur Hand gehen will und diese dabei in die schiere Verzweiflung treibt, weil sie "schon mal die Hühner auf die Weide gelassen hat", wie der erholungssuchende Stadtmensch freudestrahlend erklärt.

Für die musikalsiche Unterhaltung in den Spielpausen sorgt die Gruppe Luft und Blech. | Bild: Sprich, Roland

Zudem hat die attraktive und zudem verwitwete Bäuerin ein ganz anderes Problem. Nicht nur, dass die Dorftratsche sie unbedingt unter die Haube bringen will, weil ihrer Meinung nach eine Frau einen Hof niemals alleine bewirtschaften kann. Die Bäuerin muss die eindeutigen Avancen des Dorfseelsorgers August Biedermann abwehren. Dafür kommt der schüchterne Dorfpolizist Philipp Keller, auf den sie wiederum ein Auge geworfen hat, nicht in die Gänge.

Der Hof erweist sich zudem als vermeintlich perfektes Versteck für zwei Gauner, die nach einem Coup in Amsterdam samt Beute untertauchen wollen. Dumm nur, dass diese die erbeuteten Diamanten ausgerechnet im Stroh verlieren, wo sie von der Altbäuerin gefunden werden. Auch wenn der Ausgang der Geschichte vorhersehbar ist – die Gauner werden geschnappt, Bäuerin und Dorfgendarm finden zueinander – so ist der Weg dorthin gespickt mit reichlich Wortwitz und Situationskomik. Die Darsteller, allesamt theatererprobt, füllten ihre Rollen detailreich aus und setzten ihre Pointen punktgenau.

Die attraktive Bäuerin (Sandra Schuler) gibt dem Seelsorger (Ferdinand Haas) einen deutlichen Korb. | Bild: Sprich, Roland

"Wo nichts ist, kann man nichts stehlen", zuckte beispielsweise die erholungssuchende Stadtbesucherin, als der "weichgespülte" Roman Fischer befürchtet, man könne ihm bei einer gemeinsamen Nacht im Stroh die Unschuld stehlen. Sandra Schuler war die geplagte und genervte Bäuerin, der die Arbeit über den Kopf zu wachsen droht, Lothar Jäckle der schwerhörige, aber durchaus gewiefte Altbauer. Ursel Jäckle gab die wunderfitzige Dorftratsche und Ferdinand Haas den gleichermaßen verliebten wie chancenlosen Seelsorger. Verena Haas als Feriengast mit zwei linken Händen sorgte ebenso für Lacher wie Sebastian Weißer, der der femininen Seite seiner Spielfigur Roman als die eine Hälfte des Gaunerpärchens freien Lauf ließ.

Hört zwar schlecht, sieht aber alles. Der gewiefte Altbauer (Lothar Jäckle) trägt maßgeblich zur Aufklärung des Diamantenraubs bei. Im Hintergrund Tanja Schlegel. | Bild: Sprich, Roland

Sehr zum Leidwesen seines Kumpanen Kevin in Gestalt von Dietmar Hippach, der seinerseits jeden Versuch unternimmt, zu vertuschen, dass die Gauner ein Paar sind. Tanja Schlegel als resolute Altbäuerin, die ihre liebe Not damit hatte, ihren Gatten von allzu offensichtlichen Annäherungsversuchen an die dralle rothaarige Catherine Morgenstern, gespielt von Sandra Schreiber, abzuhalten. Und letztlich durfte Dorfpolizist Phillip, alias Sebastian Haas, zeigen, dass in ihm nicht nur ein schüchterner Liebhaber, sondern ein ganzer Kerl steckt, der die Gauner verhaftet.

Hände hoch. In dieser Szene überführt Dorfgendarm Phillip, gespielt von Sebastian Haas (von links), das Gaunertrio. Diese werden von den Schauspielern Sandra Schreiber, Sebastian Haas und Dietmar Hippach dargestellt. | Bild: Sprich, Roland