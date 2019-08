Kaum sind die Schulferien im September zu Ende, gehen acht Schüler und zwei Lehrer des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) auf große Reise. Genauer, nach Kolumbien in Südamerika. Dort werden sie an einem deutsch-kolumbianischen Theaterprojekt teilnehmen.

Michaela Conzelmann, Lehrerin am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, erläutert, wie es zu der Reise kommt. „Wir sind mit unserer Schule seit einigen Jahren im Rahmen eines Chat-der-Welten-Projekts über die sozialen Netzwerke im intensiven Austausch mit einer kolumbianischen Schule und haben bereits an verschiedenen Themen gemeinsam gearbeitet“, so Conzelmann. Ein Schwerpunkt dabei lag auf der theaterpädagogischen Arbeit. Gemeinsam mit dem Theaterregisseur Wolf Wilms, der sowohl in Kolumbien als auch an der pädagogischen Hochschule in Heidelberg unterrichtet, und bereits mehrfach am TSG vorbeischaute, wurde ein gemeinsames Theaterstück erarbeitet. Nachdem das TSG für sein Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit, interkulturelle Begegnungen und fairer Handel im vergangenen Jahr bei einem Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik den mit Geld dotierten Sonderpreis des entwicklungspolitischen Schulaustauschprogramms ENSA gewonnen hat, besteht nun die Möglichkeit, die Reise nach Kolumbien zu unternehmen. Rund drei Viertel der Reisekosten sind durch den ENSA-Preis gedeckt.

Den Alltag kennenlernen

18 Tage, vom 14. September bis 2. Oktober, werden die Schüler aus den Klassen 9 und höher nach Kolumbien reisen. Dort werden sie mit den Schülern der „Escuela normal superior Maria Auxiliadora“ in der Stadt Copacabana das gemeinsame Theaterprojekt achtmal aufführen. Die Stadt liegt etwa eine Flugstunde nordwestlich entfernt von der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Außer den Theateraufführungen werden die Schüler den kolumbianischen Alltag kennenlernen. Und auch den Schulalltag in der Schule erleben, die von katholischen Nonnen geführt wird. „Und wir werden uns am Beispiel Regenwaldabbau natürlich auch mit dem Thema Klimawandel beschäftigen“, so Conzelmann. Aber auch andere Themen, wie ein Straßenkinderprojekt, werden die Schüler vor Ort angehen.

Bei den Vorbereitungen zu der Reise wurden die Teilnehmer auch für die besondere Sicherheitslage sensibilisiert. „Wir haben ein regelrechtes Sicherheitstraining durchlaufen.“ So wurden die Teilnehmer dahingehend gebrieft, dass sie beispielsweise keine Markenkleidung tragen, nirgends allein hingehen und Smartphones in der Öffentlichkeit nicht offen zeigen sollten.

Wie Michaela Conzelmann erklärt, waren die Vorbereitungen für die anstehende Reise für die Schüler mit einem hohen Zeitaufwand im Vorfeld verbunden, die das Theaterstück außerhalb der Schulzeit einstudierten. Nach der Rückkehr der Reise werden die Schüler über das Erlebte in Vorträgen an der Schule und auch für die Öffentlichkeit berichten.

Im März nächsten Jahres werden dann kolumbianische Schüler in St. Georgen erwartet, damit das Theaterprojekt auch hier aufgeführt werden kann. Für die Reisekosten für die kolumbianischen Schüler hofft Conzelmann auf erneute ENSA-Förderung. Für den Restbetrag suchen die Organisatoren noch Unterstützer, damit die kolumbianischen Schülern bei den Reisekosten entlastet werden können. „Wir würden uns freuen, wenn wir hier noch etwas finanzielle Unterstützung erhalten würden“, so die Lehrerin.