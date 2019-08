von SK

In der Türkeistraße sind am Dienstag, im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr, unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben mehrere Wertgegenstände gestohlen. Die Einbrecher traten laut Polizei die verschlossene Türe der Wohneinheit ein.

Im Inneren entwendeten die Täter ein Sparbuch sowie verschiedene elektronische Geräte im Wert von mehreren Hundert Euro.