von Rolf Hohl

„Roter Löwe“

Bild: Ganter, Patrick

Am „Roten Löwen“ sollen im Sommer die Handwerker mit den ersten Bauarbeiten beginnen können, das zu einem sozialen Treffpunkt werden soll. Für die Komplettsanierung des geschichtsträchtigen Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert sind insgesamt 4,3 Millionen Euro vorgesehen, wobei das Land Baden-Württemberg etwa die Hälfte beisteuern wird. Damit ist der „Löwen“ einer der größten Posten der ebenfalls in diesem Jahr beginnenden Innenstadtsanierung.

Kühlbrunnenweg

Bild: Ganter, Patrick

Der Kühlbrunnenweg ist in einem offensichtlich schlechten Zustand und soll deshalb 2020 für rund 681 000 Euro erneuert werden. Die Straße zwischen Türkeistraße und Schramberger Straße sollte eigentlich bereits vor zwei Jahren saniert werden, damals wurde die Ausschreibung aber wegen massiver Kostensteigerung gestoppt. Nun wird es also einen neuen Anlauf geben mit der damit verbundenen Hoffnung, dass der veranschlagte Kostenrahmen eingehalten werden kann.

Industriestraße

Bild: Rolf Hohl

Über die Industriestraße zu fahren, ist bislang eine ziemlich holprige Angelegenheit. Schlaglöcher und Risse im Asphalt rufen nach einer Sanierung, und die wird in diesem Jahr kommen. Rund 230 000 Euro sind für die geplante Deckensanierung der Straße im Haushalt 2020 veranschlagt. Viele Autofahrer werden sich während der Bauarbeiten neue Parkplätze suchen müssen, weil die Industriestraße wegen ihrer Nähe zum Bahnhof auch oft als inoffizieller Abstellplatz für Zugreisende genutzt wird.

Marktplatz

Bild: Rolf Hohl

Die neue Zufahrt zur Tiefgarage unter dem Marktplatz ist eines der augenfälligsten Projekte der Innenstadtsanierung. Wo früher das Haus „Am Markt 1“ stand und jetzt nur noch eine Brache liegt, soll in diesem Jahr am Postgebäude die Rampe zu den unterirdischen Parkplätzen gebaut werden. Daneben ist auf der Freifläche ein begrünter Zugang zum Marktplatz mit einem Baumdach geplant. Rund 680 000 Euro werden die diesjährigen Arbeitsschritte am Marktplatz kosten.

August-Springer-Weg

Bild: Rolf Hohl

Auf dem August-Springer-Weg ist in Zukunft mit mehr Verkehr zu rechnen. Wegen der 36 neuen Eigentumswohnungen im Schönblick, wo im Frühjahr die ersten Bewohner einziehen werden, muss nun auch die Zufahrtsstraße entsprechend vergrößert werden. Im Haushalt 2020 sind für diese Baumaßnahme insgesamt 240 000 Euro veranschlagt. Am Standort des ehemaligen Krankenhauses erwartet die Bewohner dann nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch eine bequeme Zufahrt.

Sporthalle

Bild: Rolf Hohl

Die Arbeiten an der Sporthalle auf dem Roßberg sind vielleicht die unauffälligsten, die in diesem Jahr in der Stadt getätigt werden, aber sie passen zum Zeitgeist. Dort wird nämlich die Beleuchtung erneuert und die Leuchtmittel ausgetauscht, um den Energieverbrauch des Gebäudes zu reduzieren. Auch in der Nachbarschaft könnten noch Bauarbeiten anstehen, seit am Hallenbad Schäden an der Fassade festgestellt wurden. Was die Ursache dafür ist, muss aber erst noch ermittelt werden.