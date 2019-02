Mindestens zehn hochkarätige Forschungs-Arbeitsplätze und eine ganz neue Abteilung im Technologiezentrum St. Georgen: So sahen über drei Jahre lang die Pläne für eine neue Stiftungsprofessur des Hahn-Schickard-Instituts für Mikro- und Informationstechnik aus. Diese wurden inzwischen jedoch verworfen und St. Georgen als Standort ist vom Tisch.

St. Georgen Stiftungsprofessur: Mitarbeiter stehen vor Umzug ins Technologiezentrum Das könnte Sie auch interessieren

"Die Enttäuschung ist natürlich groß", sagt Martin Friedrich. Der Geschäftsführer des Technologiezentrums erfuhr nach eigenen Angaben Ende 2018, dass es die geplante Außenstelle in der Bergstadt nun doch nicht geben wird. Grund dafür sei vor allem die fehlende Anbindung zur Universität. "Wissenschaftler und Studenten nach St. Georgen zu ziehen, ist deshalb schwierig, das ist nachvollziehbar", so Friedrich. Trotzdem sei die Entscheidung ernüchternd, nachdem alle beteiligten Institutionen über so einen langen Zeitraum große Anstrengungen unternommen hätten.

"Die Enttäuschung über die Entscheidung von Hahn-Schickard ist hier in St. Georgen natürlich groß."Martin Friedrich, TZ-Geschäftsführer | Bild: Wursthorn, Jens

Professur sollte die Region stärken

Die Professur für Cyber Physical Systems (CPS) sollte dazu beitragen, dass das Thema Industrie 4.0 im Mittelstand in der Region stärker verankert wird. Sie kümmert sich um die Vernetzung von klassischer Produktion und digitaler Welt, hat ihren organisatorischen Sitz bei der Hahn-Schickard-Gesellschaft in Villingen-Schwenningen und ist wissenschaftlich dem Institut für Mikrosystemtechnik der Uni Freiburg zugeordnet. Gestiftet werden sollte sie von der regionalen Industrie. Doch die Benennung des Stiftungsprofessors gestaltet sich nach wie vor schwierig. Nachdem der ursprüngliche Wunschkandidat abgesprungen ist, muss die Professur in diesem Jahr erneut ausgeschrieben werden. Die Suche könnte sich also noch länger hinziehen.

St. Georgen Zuwachs im Technologiezentrum: Im April kommt eine ganze Abteilung Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem muss die Hahn-Schickard-Gesellschaft die Professur nun aus eigenen Mitteln finanzieren. "Die Stifter haben ihre finanziellen Zusagen zurückgezogen, weil diese ganz klar an die Bedingung geknüpft waren, dass St. Georgen auch Standort der neuen Abteilung wird", erklärt Martin Friedrich. "Dabei geht es immerhin um 1,2 bis 1,3 Millionen Euro, die die Unternehmen und Institutionen hier bereitsgestellt haben."

Geld fließt nun in andere Projekte

Einen großen Teil dieser Summe hatte die PE-Stiftung aufgebracht. "Das Geld fließt jetzt in einen anderen Förderzweck", so Friedrich. Dieser werde aktuell geprüft. Auch für die Räume, die das Technologiezentrum für die Stiftungsprofessur reserviert hatte, finde sich eine andere Verwendung, ist sich der Geschäftsführer sicher. "Im Rahmen des neuen Digital Hubs werden gerade Räume für einen Inkubator gebaut", so Friedrich. Diese könnten bei Bedarf ausgebaut werden. "Außerdem erhoffen wir uns dadurch eine neue Gründungsdynamik in St. Georgen". Die Räume könnten also auch für neue Startups zur Verfügung gestellt werden.

Wo die neue Abteilung für Software Solutions nun stattdessen angesiedelt wird, ist noch offen und werde sich wohl auch erst entscheiden, wenn ein Stiftungsprofessor gefunden ist, vermutet Martin Friedrich. Denkbar wäre eine Integration in den bestehenden Hahn-Schickard-Standort in Villingen, wo die Gesellschaft gerade erst sieben Millionen Euro in ein neues Gebäude investierte.