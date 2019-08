von Rolf Hohl

St. Georgen (rho) Er hatte es schon geahnt, dass es mit der Wahl in den Gemeinderat klappen könnte. Schließlich ist Kai Noel als Physiotherapeut sprichwörtlich am Puls der Bergstädter Bürger. Als dann aber nach der Stimmauszählung bei den Kommunalwahlen Ende Mai tatsächlich klar war, dass er gewählt wurde, war die Überraschung dann doch da. „Es hat mich sehr gefreut, dass es direkt beim ersten Mal geklappt hat – und dann noch mit über 3000 Stimmen“, sagt er rückblickend.

Mit seinen 31 Jahren ist Noel eines der jüngsten Gesichter im neuen St. Georgener Gemeinderat, worin er auch eine Verpflichtung für sich sieht: „Ich denke, da war bei vielen Wählern die Hoffnung dabei, dass mit mir jemand junges in den Gemeinderat kommt. Und durch meinen beruflichen Kontakt mit den Menschen kann ich die Wünsche der Bürger direkt dort einbringen.“

Dabei dürfte im auch seine Verwurzelung in der Bergstadt helfen. Seit seiner Kindheit lebt Noel in Brigach, wo er bis heute mit seinem Sohn lebt. Zwischenzeitlich hat er in Furtwangen sein Fachabitur gemacht, worauf dann die Ausbildung zum Physiotherapeuten folgte. Auf die Idee, sich aktiv in die Kommunalpolitik einzubringen, sei er aber lange Zeit nicht gekommen. Erst als der stellvertretene Bürgermeister, Joachim Kleiner, ihn darauf angesprochen habe, habe er sich eine Kandidatur überlegt und sich schließlich dafür entschieden. „Ich fühle mich schon lange sehr verbunden mit dieser Stadt und habe darum diesen Schritt gewagt“, begründet er diese Entscheidung.

Neben der anstehenden Innenstadtsanierung sind es vor allem die Bildungsangebote und eine gute Ausstattung der Schulen, die er im Gemeinderat voranbringen will. Und natürlich den Klimaschutz, das alles beherrschende Thema der jüngeren Generationen. Er unterstütze auch Bürgermeister Michael Rieger, der dabei auf die jungen Leute zugehen will. „Ich sehe aber auch die individuelle Verantwortung, wenn es etwa um die Vermeidung von Plastikmüll geht. Da gibt es bereits gute Ansätze“, sagt Noel, „aber es muss noch deutlich mehr passieren.“

Ein anderes Thema, für das er sich künftig im neuen Gemeinderat stark machen will, ist die medizinische Versorgung in der Bergstadt. „Wenn wir wieder einen Kinderarzt hätten, wäre das schon ein erster Anfang.“ Insgesamt, so sagt er, sei St. Georgen aber noch relativ gut aufgestellt, was niedergelassene Ärzte angeht. Nun wolle er daran mitarbeiten, dass das auch in Zukunft so bleibt.