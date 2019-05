St. Georgen (spr) Stephan Lermer ist neuer Abteilungsleiter der Handballabteilung des Turnvereins. Er löst Matthias Flaig ab, der sich bei der Abteilungsversammlung nach zwölf Jahren nicht mehr zur Wahl stellte.

Gerhard Mengesdorf, Vorsitzender des Gesamtvereins, sprach von einem „bedeutenden Tag für die Handballabteilung.“ Er sagte, Matthias Flaig sei bei seinem Amtsantritt vor zwölf Jahren in große Fußstapfen seines Vorgängers Karlheinz Biller getreten. „Es war mutig zu sagen, dass du dir das zutraust.“ Im Laufe der Jahre habe sich Flaig durch seine Arbeit den Dank und die Anerkennung der Mitglieder erarbeitet. „Du gehörst jetzt in die Riege der Abteilungsleiter, die es geschafft haben, einmal in die Südbadenliga aufzusteigen“, so Mengesdorf. „Ich bin stolz auf Leute, die Verantwortung souverän wahrnehmen.“

Stephan Lermer ist 24 Jahre alt. Er spielt seit frühester Kindheit Handball und ist Mitglied in der ersten Mannschaft, die das Aushängeschild des Vereins ist. Sofort nach seiner Wahl, die einstimmig war, übernahm er den Platz des Vorsitzenden. Er wünsche sich einen offenen Austausch, richtete er einige Worte an die Mitglieder.

Matthias Flaig, der zum Abschied von seinen Handballkollegen einen Bilderrahmen mit einer Fotocollage aus den vergangenen zwölf Jahren bekam, sagte, um ein Amt des Abteilungsleiters gut erfüllen zu können, brauche es die Mannschaft, die hinter ihm stehe. Er werde sich nicht komplett zurückziehen. Sondern, wie von Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger formuliert, „im Rückraum“, als Leiter der Abteilung Sponsoring und Marketing den Verein unterstützen.

Neben Stephan Lermer als Abteilungsleiter, der weiterhin Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit sein wird, wurde Lukas Holzmann in das neu geschaffene Amt des stellvertretenden Jugendleiters gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Jochen Schultheiß als Leiter Finanzen, Gregor Kaltenbach als Jugendleiter, Roland Schreiner als Schriftführer, und Patrik Papke als Schiedsrichterobmann. Sportlicher Leiter wird Sven Waßmer.