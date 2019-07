In der ersten Sitzung des Peterzeller Ortschaftsrates wies Ortsvorsteher Klaus Lauble auf die Anfang des Monats begonnenen Sanierungsarbeiten in der Sanatoriumstraße hin. Bis Oktober soll der erste Abschnitt geschafft sein. In dem Zusammenhang bemängelte Neu-Ortschaftsrätin Regina Weißer, dass die Kommunikation zwischen Bauarbeitern und Anwohnern noch verbessert werden müsse. So seien die Anwohner nicht oder nur sehr kurzfristig über anstehende Grundstücksarbeiten und Beeinträchtigungen informiert worden.

Müllbehälter müssen ans Baustellenende

Ortsvorsteher Lauble sagte, dass bei einem solchen Großprojekt gerade am Anfang nicht alles rund laufe. Dafür sollten die Anwohner auch etwas Verständnis aufbringen. Mit der Straßensanierung seien gewisse Einschränkungen verbunden. So müssten die Müllbehälter an die jeweiligen Baustellenenden gebracht werden. Anwohner, denen die vollen Müllbehälter zu schwer seien, könnten sich an die Bauarbeiter wenden, die gerne dabei behilflich seien, die vollen Mülleimer an den Abholplatz zu bringen.

Sanierung in zwei Abschnitten

Die Sanierung ist in zwei Teilabschnitte gegliedert. Bis zur Hausnummer 14 wird die Straße aufgrund von flächendeckenden Schäden auf einem Abschnitt von 250 Metern von Grund auf erneuert. Auf dem weiteren Teil soll nur die Asphaltdeckschicht erneuert werden.