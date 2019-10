Nachdem am Samstag das Theater im Deutschen Haus mit der Musikcomedytruppe Knedl & Kraut einen bayrischen Einschlag bekommen hatte, wurde das Thema am Sonntag mit einem Frühschoppen fortgesetzt. Während sich die Gäste eine bayrische Brotzeit schmecken ließen, spielte die Stadtmusik dazu zünftige Blasmusik.

Mehrfach zu Gast

Bereits am Samstag dieser Woche tauscht die Stadtmusik aber Weißwürste, Brezen, Bier und Blasmusik gegen Rotwein, Käse, Baguette und Marschmusik ein. Die Stadtmusiker reisen nach Paris, wo sie an den Fêtes des vendanges, einem Weinfest rund um das Künstlerviertel Montmartre, teilnehmen werden. Bereits mehrfach war die Stadtmusik dort zu Gast, zuletzt 2016. Über die erneute Einladung freut sich Patrick Hilpert vom Vorstandsteam: „Es ist für uns eine große Freude und eine Ehre, dass wir wieder einmal an diesem Fest teilnehmen dürfen.“ Es wird gleichzeitig die erste Auslandsreise mit dem neuen Dirigenten Slawomir Moleta sein, der die Stadtmusik seit rund einem Jahr musikalisch leitet.

Seltene Spezialität

Auch für einen Teil der rund 30 Musiker wird die dreitägige Reise ein besonderes Erlebnis werden. Die Kapelle hat in den vergangenen Monaten etliche neue Mitglieder bekommen, für die die Teilnahme eine Premiere sein wird. Mit dem mehrtägigen Fest feiern die Einwohner von Paris die Weinernte rund um den Weinberg von Montmartre. Dabei handelt es sich um eine seltene Spezialität. Grade einmal knapp 1000 Flaschen des als Roséwein ausgebauten Tropfens werden jährlich abgefüllt. Entsprechend teuer ist der Wein, der pro Flasche 50 Euro kostet. Die Einnahmen kommen einem karitativen Zweck zu Gute. Höhepunkt des Festes ist ein Umzug mit über 1000 Teilnehmern aus verschiedenen Ländern.

Leckere Spezialitäten

Die Stadtmusik St. Georgen repräsentiert dieses Jahr als einzige deutsche Kapelle somit nicht nur ihre Stadt und den Schwarzwald, sondern stellvertretend die ganze Republik. Und selbstverständlich können die Musiker nach getaner Arbeit die kulinarischen herzhaften und süßen Spezialitäten genießen, die an über 100 Ständen angepriesen werden.