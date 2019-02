von Rita Bolkart

Das Jahr 2018 war das trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, bestätigte Martin Elsäßer vom Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Aulendorf. In der Versammlung des BLHV-Kreisverbandes Villingen erläuterte er Anpassungsstrategien für die künftige Bewirtschaftung des Grünlands und gab Ratschläge, um die Spätfolgen des Dürresommers zu beheben. "Es war der vierte Sommer in Folge, der uns mit Trockenheit konfrontiert hat", so auch Brigachs Ortsvorsteher und BLHV-Ortsvereinsvorsitzender Georg Wentz.

Während der erste Schnitt in Menge und Qualität gut war, reduzierte sich für die St. Georgener Landwirte der zweite Schnitt um gut ein Drittel. Dann wuchs nichts mehr und dies beeinträchtigte besonders die Weidehaltung. Georg Wentz musste seine Milchkühe ab Juli zufüttern. Das fehlende Futter bezeichnete er als Herausforderung für die zukünftige Bewirtschaftung. Die Trockenheit beeinträchtigte nicht nur die Futtersituation, sondern auch die Wasserversorgung von Hof und Haus. Die Dürre verschärfte auch die Situation im Wald. Die Spätschäden, befürchtete Wentz, werden erst im Frühjahr so richtig sichtbar werden, die Erlöse für das Holz entwickeln sich schon negativ.

Clemens Hug von der BLHV-Kreisvorstandschaft Villingen begrüßt mit Martin Elsäßer einen ausgewiesenen Grünlandexperten zum Vortragsabend..Bild: Rita Bolkart

Den Sommer 2018 kennzeichnete eine "richtig schwere, tiefe Dürre", so Martin Elsäßer. Dies habe sich bis zum 1. Dezember nicht verbessert. Das Grünland reagiere für diesen von Menschen gemachten Klimawandel zu langsam, das Tempo der Veränderungen überfordere die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen. Als Sofortmaßnahme riet er den zahlreichen Landwirten, ihr Grünland nach dem Schnee auf Fehlstellen zu kontrollieren. Bei mehr als 20 Prozent empfahl er ihnen eine Übersaat. Schon jetzt könnten sie sich über das geeignete Saatgut informieren und es bestellen. Als Leitlinie gab Martin Elsäßer ihnen die Sortenempfehlung des Landwirtschaftlichen Zentrums Aulendorf an die Hand.

Bei den Feldversuchen hatten sich Luzerne, Knaulgras und Rohrschwingel als trockenheitsverträglich erwiesen. Die Luzerne eigne sich aber nicht für die sauren Schwarzwaldböden und die beiden Gräser werden vom Weidevieh verschmäht, schränkte er ein. Erstaunlich widerstandsfähig habe sich das deutsche Weidelkraut erwiesen. Kräuterwiesen hätten die Trockenheit am besten überstanden, als weitere Alternative nannte er den Tiefwurzler Rotklee. Grasnarbe schließen und pflegen, sowie die Düngung anpassen, riet er als Sofortmaßnahme. Für die Zukunft regte er zur Humusbildung, Anpassung des Tierbesatzes und zu veränderter Bewirtschaftung an. Frühere Sorten ermöglichten einen früheren ersten und zweiten Schnitt, nannte er eine Strategie. Außerdem sollten die Landwirte einen Notvorrat für einen Monat anlegen, empfahl er. Wie sehr das Thema bewegt, wurde in der Diskussion deutlich.