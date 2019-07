45 Schüler der Kursstufe I des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums St. Georgen sowie vier Lehrer verbrachten fünf Tage in St. Feliu, einem Ort in der Region Katalonien. Neben dem Besuch im Dalí-Museum in Figueres sowie des Klosters Sant Pere de Rodes, welches Teil des UNESCO-Weltkulturerbe ist, stand auch ein Strandtag auf dem Programm. Die Schülerinnen hielten Referate über die Region. Auch führten Mitschüler durch die Altstadt von Girona und die antiken Ruinen von Empuries. Am letzten Tag ging es mit Kajaks und Stand-up-Paddle-Boards aufs Meer, bevor abends die Heimreise angetreten wurde.