Eine kleine Fotoausstellung ist derzeit in der Stadtbibliothek St. Georgen zu sehen. Fotograf Markus Fautz stellt einige seiner Werke aus – im Format 9 x 13 Zentimeter. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit des Fotografen.

„Mich fasziniert die Technik“

Wenn Markus Fautz mit der Kamera unterwegs ist, zieht er schon mal das Interesse von Spaziergängern auf sich. Denn im digitalen Zeitalter fotografiert der 32-jährige Fotokünstler analog. Sein Herz schlägt dabei für Uralt-Spiegelreflexkameras. „Mich fasziniert die Technik“, sagt Markus Fautz, der rund ein Dutzend analoge Kameras besitzt. Was genau fasziniert den Fotografen an der Technik? „Dass man Blende und Verschlusszeit manuell einstellen und sich mit der richtigen Belichtung auseinandersetzen muss.“ Auch das Spiel mit der Tiefenschärfe gefällt ihm.

Aus der Freude an der Technik, besser der Mechanik, ist die Freude am Fotografieren entstanden. Dabei folgt Markus Fautz einer Maxime und knipst nicht einfach drauf los. „Ich suche nicht das Motiv, das Motiv sucht mich. Und ich wäge ab, ob sich das Motiv lohnt, fotografiert zu werden.“

Motive werden sorgfältig arrangiert

Bevor er auf den Auslöser drückt, wird sorgfältig arrangiert und in Szene gesetzt. Beim Fotografieren geht Fautz zudem äußerst sparsam mit dem Filmmaterial um. Von einem Motiv mehrere Versionen zu erstellen, um danach die Beste auszuwählen, kommt für ihn nicht in Frage. „Ich überlege vorher, wie das Bild aussehen soll. Und man sieht dem Bild an, wie es entstanden ist.“

Wenn Markus Fautz zur Kamera greift, dann ausschließlich zu analogen Modellen. Die meisten Kameras stammen aus den 80er Jahren. | Bild: Roland Sprich

Überwiegend arbeitet Markus Fautz dabei mit einem 50-Millimeter-Standardobjektiv, das dem Blickwinkel des menschlichen Auges entspricht. Dennoch setzt er wenig auf Totalansichten, sondern wählt interessante Bildausschnitte. „Oft sieht man nur das Ganze, dabei lohnt sich der Blick aufs Detail. Das macht alltägliche Motive spannender.“

Filmmaterial aus Drogerien

Das Filmmaterial besorgt sich der Analogfotograf in Drogerien, die die Filme bis heute, wenn auch in reduzierter Auswahl, führen. Und auch das Warten, bis die Fotos entwickelt sind, um das Ergebnis zu betrachten, gehört für ihn zum analogen Fotografieren dazu.

Ein Ziel des Fotografen, der das Fotografieren als Hobby betreibt und im wahren Leben staatlich geprüfter Elektrotechniker ist, ist es, Erfahrung zu sammeln. „Und ich möchte mithelfen, die Technik am Leben zu erhalten, damit diese nicht ganz ausstirbt.“