Der Briefmarkensammlerverein St. Georgen ist zwar an Mitgliedern geschrumpft, ans Aufgeben denken die verbliebenen Mitglieder aber trotz aller Schwierigkeiten noch lange nicht. Nun trafen sich zehn der achtzehn verbliebenen Mitglieder zur Jahreshauptversammlung, um vom Vorstand zu hören, wie das zurückliegende Jahr gelaufen ist.

Kleine Tauschtage sterben langsam aus

Vorsitzender Hans-Rüdiger Kohn berichtete unter anderem von 20 durchgeführten Tauschabenden mit zufriedenstellendem Besuch. Dass die kleinen Tauschtage langsam aussterben, weiß Kohn ebenfalls. Dabei zählte er die bereits verschwundenen Vereine der Umgebung auf.

Große Verbundenheit der Mitglieder

"Das Alter setzt Grenzen", so sein Kommentar zur Situation. Und vielleicht eben deswegen zeigen die Mitglieder zum alt gewordenen Verein große Verbundenheit. An der im Dezember durchgeführten Jahresabschlussfeier haben die Mitglieder den Rückblick auf das zurückliegende Jahr genossen. Und: "Es ging nicht nur um Briefmarken", so Kohn. Das Durchschnittsalter der Mitglieder betrage aktuell 72,9 Jahre und die Vereinszugehörigkeit beträgt im Schnitt 28,2 Jahre.

Fehlende Gemeinnützigkeit geht ins Geld

Die Kasse wird von Serge Steffen geführt. Es konnte ein positives Ergebnis vorlegen, wobei der Tauschtag hierzu beigetragen hat. Die Mitglieder wollten wissen weshalb die Kontoführungsgebühren so hoch sind. Das liege daran, dass nur noch Konten von gemeinnützigen Vereinen kostenfrei geführt werden, so Steffens Auskunft. Auch Kohn weiß: "Es ist nicht mehr, wie es früher war", bestätigten ihm auch Vorsitzende anderer Briefmarkensammlervereine. Jedenfalls waren sich die Mitglieder einig: "Den Tauschtag werden wir so lange wir können durchführen."

Aktives Vereinsleben

Für 2019 sind 21 Tauschabende eingeplant. Der 56. Tauschtag findet am 13. Oktober im Schulzentrum auf dem Roßberg statt und wohin der Jahresausflug führen soll, sagt Kohn, "darüber sollen sich die Mitglieder Gedanken machen." Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Jörg Böcking geehrt und seit 50 Jahren ist Herbert Werner dabei. Beiden wurde die Goldene Ehrennadel mit Urkunde vom Bund Deutscher Philatelisten übergeben.

Verein existiert seit 88 Jahren

Im 88. Jahr gehört der Briefmarkensammlerverein zu St. Georgens älteren Vereinen. Die Gründung war wohl die Zeit, als die kleinen rechteckigen, mit Zacken ausgestatteten Briefmarken den Status "Aktie des kleinen Mannes" erlangten. Noch heute ärgert sich der Vorsitzende im Gespräch über "dieses Geschwätz", weil das der Grund war, Briefmarkensammlervereine nie die Gemeinnützigkeit zu verleihen. Denn es wurde vermutet, dass mit dem Sammeln der gezackten "Papierchen" eine große Wertsteigerung verbunden sei.

Große Nachwuchsprobleme

Heute kümmert sich keiner mehr um diese Aussage, nur haben die Sammlervereine große Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, auch in St. Georgen. Hans-Rüdiger Kohn sagt, bis zu zwölf Mitglieder sind aktiv. "Es ist halt ein überholtes Hobby und heute nicht mehr in", so sein Resümee.

Wie eine Beschäftigungstherapie

Er betreibt sein Hobby noch intensiv. So bekommt er "bis zu zweimal im Jahr Kilopakete mit Briefmarken guter Qualität aus Bethel." Für Kohn sind die Briefmarken so etwas wie Beschäftigungstherapie. Auf Nachfrage ist zu erfahren: "Früher hatten wir zwei Jugendgruppen, nur ist niemand davon dem Verein beigetreten."

