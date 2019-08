Der St. Georgener Buchautor Andy Feind ist mit seinem Debütwerk „Gedankengewitter„ für den Deutschen Selfpublishingpreis 2019 nominiert. Der Preis richtet sich an verlagsunabhängige Autoren. Feinds Werk über Depressionen schaffte es in einer ersten Jurysichtung unter die Top zwölf der Kategorie Ratgeber und Sachbuch. Insgesamt wurden in zwei Kategorien 1810 Selbstveröffentlichungen eingereicht.

„Gedankengewitter„ ist ein autobiografisches Buch zum Thema Depressionen. Andy Feind schildert darin den Umgang mit seiner chronischen Depression. Auslöser war ein Schicksalsschlag, als er 16 Jahre alt war. Heute ist Andy Feind 34 und nach einem langen, dunklen Weg, begleitet von Zweifeln, Selbsthass und Suizidgedanken ist er heute auf einem guten Weg. Mit seinem Buch, in dem er gleichermaßen schonungslos und mit einem Augenzwinkern den Umgang mit seiner Erkrankung schildert, möchte er „die Nachricht übermitteln, dass man, auch wenn es dunkel ist, nicht aufgeben darf und dass man es aus dieser Dunkelheit wieder heraus schaffen kann.“ Für sein Buch, das er bei verschiedenen Autorenlesungen vorgestellt hat, habe er ausnahmslos positive Rückmeldungen bekommen.

Andy Feind hat sich selbst beim Deutschen Publisherpreis angemeldet. „Man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um daran teilnehmen zu können“, so der Autor, der im „richtigen Leben“ als Pflegefallmanager bei einer großen regionalen Krankenkasse arbeitet. Zusätzlich zu dem Kriterium, dass es sich um eine selbstveröffentlichte Erstauflage handelt, gehörten neben dem Text und der Handlung auch die Aufmachung und die Gestaltung des Titelbildes. Andy Feind hat in „Gedankengewitter„ viel Herzblut hineingesteckt und auf die Ausarbeitung seines Buches allergrößte Sorgfalt gelegt. So hat er unter anderem den Text professionell lektorieren lassen.

Werk 700 Mal verkauft

Dass er es unter den 1810 Einsendungen auf Anhieb unter die ersten zwölf auf die sogenannte Longlist geschafft hat, macht ihn stolz und zeigt, so der Autor, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Ob er, animiert vom Erfolg des Erstlingswerkes, das sich mittlerweile rund 700 Mal sowohl als gebundenes wie auch als E-Book verkauft hat, eine Fortsetzung schreiben wird, ist derweil nicht klar. Er sagt: „Ich habe zwar schon mal eine Themensammlung angelegt. Aber wenn, dann schreibe ich das Buch nur aus Überzeugung, nicht wegen Verkaufsabsichten.“

Demnächst wählt die Fachjury aus Autoren, Buchhändlern und Bloggern die jeweils sechs Besten je Kategorie aus. Wenn es das „Gedankengewitter„ dann unter die besten sechs geschafft hat, wird Andy Feind bei der Preisverleihung dabei sein, die am 18. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse stattfindet.