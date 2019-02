Jedes Jahr wird die Porsche-Band mit Spannung in St. Georgen erwartet. Und nun sind die Musiker und Dozenten bereits ein Dutzend Mal nach St. Georgen gekommen, um hier das Probenwochenende zu erleben. Der musikalische Leiter Obi Jenne sagt: "Hier in St. Georgen gefällt es uns, hierher kommen wir gerne." Dazu gibt es viele Verbindungen – auch verwandtschaftliche – zur Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen (JMS). Für Schulleiter Bernd Rimbrecht stellt die Anwesenheit der Porsche-Band stets auch eine kleine Herausforderung dar. Denn wie gelingt es, die vielen Besucher im Konzertsaal der JMS unterzubringen? Auch die Besucher werden beim jüngsten Auftritt mit dieser Herausforderung konfrontiert und schnell werden irgendwie weitere Stühle den Weg in den Konzertsaal gebracht. Weitere Stammbesucher scharen sich um die aufgestellten Bistro-Tische.

Es zeichnet sich bereits vor Beginn des Konzertes ab, dass es einmal mehr zum tollen Erfolg werden wird. Die Stimmung ist gut im Raum. Das Publikum unterhält sich angeregt. Die nächsten beiden Stunden stehen dann ganz im Zeichen höchstmusikalischer Qualität. Obi Jenne ist in St. Georgen ein Begriff für höchste musikalische Leistung. Ab und zu kommt er auch ins Schwärmen, wenn er das Gespräch auf den Bergstadtsommer lenkt. Dort hat er in den zurückliegenden Jahren mit seiner Band mehr als überzeugt. Das Publikum mag ihn, seine musikalische Auffassung und sein ungeschminktes Auftreten. Er ist eben Obi Jenne, der Allrounder mit zwei aussagekräftigen Armen und Händen, sobald er vor der Band steht.

Die Dozenten präsentieren sich von links mit Frank Kuruc, Hubert Winter, Mini Schulz, Ingolf Burkhard und Uli Röser. | Bild: Werner Mueller 78112 St.Georgen

Nun, das Publikum muss sich noch etwas gedulden, denn die Dozenten werden den ersten Konzertteil zunächst bestimmen. Es zeigt sich aber auch keiner darüber enttäuscht. Mehr oder weniger warten alle im eng werdenden Raum darauf, dass es endlich beginnt, das Konzert mit den Spezialisten der Porsche-Band. Ihr Können und Wissen sorgt dafür, dass die Band des erfolgreichen Autoherstellers über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Die Band hat Erfahrung im Umgang mit hochkarätigem Publikum.

Die Dozenten und Bandmitglieder sind jeder für sich schon hervorragende Einzelkünstler. Hier finden sich Namen wie Mini Schulz am Kontrabass, im richtigen Leben Professor der Fachrichtung Musik, oder Uli Rösner an der Posaune. Er war einst Mitglied in der Band von Udo Lindenberg. Obi Jenne, dessen Hauptinstrument das Schlagzeug ist, blüht hinter seinem Arrangement richtig auf. Er zelebriert ideenreich und mit viel Abwechslung Schlagzeug als Soloinstrument. Oder Gitarrist Frank Kuruc: Er zaubert aus dem Stand mit scheinbarer Leichtigkeit ansprechende Soli auf seinem Instrument, mit einer unwahrscheinlichen Präzision.

Der Professor am Kontrabass. Mini Schulz gehört zum festen Stamm der Dozenten. | Bild: Werner Mueller 78112 St.Georgen

Mit dem Auftritt der Band zeigt sich Obi Jenne in einer ganz anderen Welt. Er hat das Orchester in seinen Händen, setzt unüberhörbare Akzente im überwältigenden Klangbild. Es wird gleichzeitig deutlich, hier sind Menschen am Werk, die die Präzision der Firma ins künstlerische Gestalten der zahlreichen Evergreens einbringen und mit einem neuen Hauch verbinden.