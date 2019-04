von SK

Die 57-jährige Autofahrerin soll am Montag, gegen 12.40 Uhr, beim Anfahren vom Fahrbahnrand am Bärenplatz den nahenden Linienbus übersehen haben und seitlich mit diesem zusammengestoßen sein, so die Polizei.

Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 7000 Euro.