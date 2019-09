Ein eigenes Bier brauen, sich schminken lassen oder doch lieber die volle Entspannung beim Yoga? Das Wintersemester der Volkshochschule St. Georgen hat wieder einige Kurse in den unterschiedlichsten Bereichen im Angebot. Es startet Ende des Monats, Anmeldungen sind aber bereits möglich. Roswitha Gruseck-Maier, die Leiterin der Einrichtung, hat nun vorgestellt, was geboten wird.

Anmeldung

Die Programmhefte der Volkshochschule St. Georgen liegen ab sofort im Rathaus, in Geschäften und Banken aus. Zudem ist es über das Internet auf der Homepage http://vhs.st-georgen.de abrufbar. Dort sind auch bereits Anmeldungen möglich. Alternativ geht das aber auch persönlich im Rathaus in der Hauptstraße im Zimmer 202, über die Telefonnummer 07724/87153, per E-Mail an vhs@st-georgen.de oder den Anmeldebogen, der hinten im Kursheft abgedruckt ist. Insgesamt umfasst das Programm 137 Kursangebote. Der offizielle Begin des Wintersemesters der Volkshochschule ist am Montag, 23. September. (pga)