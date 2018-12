von MARIA KIENZLER

"Hauptsach schee" heißt der volkstümliche Schwank, der zurzeit im Brigachhaus aufgeführt wird. Rund 120 Besucher lachten und klatschten begeistert bei der Darbietung. Sie hatten auch allen Grund dazu, denn die neun Laienschauspieler vom Radfahrverein Radlerliebe Oberkirnach-Brigach agierten wieder einmal wie die Profis und faszinierten das Publikum länger als zwei Stunden mit ihrem temperamentvollen Spiel.

Hinzu kamen noch die Pausen, in denen Lose verkauft wurden und flinke Bedienungen von Tisch zu Tisch flitzten. Nicht ohne Stolz kündigte der Vereinsvorsitzende Gerhard Beha bei der Begrüßung die vier Theaterabende an, die im Brigachhaus schon seit 33 Jahren Tradition sind. Das Dreiakter-Stück des schwäbischen Drehbuchautors Georg Ludy aus dem Landkreis Sigmaringen spielt in einer Schönheitsklinik, in der von Anfang bis zum Ende totales Chaos herrscht. Da in der Klinik dringende Renovierungen anstehen, wird sie kurzerhand geschlossen. Der Chef verabschiedet sich auf einen Ärzte-Kongress und schickt das gesamte Pflegepersonal in Urlaub. Da die Handwerker kommen, müssen nur die beiden Putzfrauen, die gleich in der ersten Szene auftreten, arbeiten. Barbara Kieninger spielt die unglückliche Waltraud, die immer noch für ihren ehemaligen Klassenkameraden Klaus schwärmt, obwohl sie ihn seit dem Abschlussball nie mehr gesehen hat. Sonja Schnaidt verkörpert die Putzfrau Gundi und hört geduldig den Liebeskummer ihrer Kollegin an. Als dann der Malermeister Klaus (Joachim Kieninger) im weißen Kittel das Chefzimmer betritt, bekommt Putzfrau Waltraud beinahe einen Schock. Sie stellt sich als Schönheits-Chirurgin vor, die auf Patienten wartet. Der frühere Mitschüler will auch nicht zugeben, dass er nur ein Handwerk gelernt hat. "Ich bin die Vertretung des Chefarztes, damit der Betrieb hier weiter geht", behauptet er keck. Schwierig wird es, als die neue Lernschwester Tina (Christine Hippach) auftaucht. Sie will ihre Lehre beginnen und wundert sich, weil die Ärzte weniger wissen als sie.

Auch Patienten lassen nicht lange auf sich warten. Die hübsche Barbie alias Nadja Kieninger will angeblich noch schöner werden, weil sie am Casting "Deutschland sucht die Super-Barbie" teilnehmen will. Der unglückliche Sportwagen-Verkäufer Heinz (Uwe Schnaidt) möchte seine Tränensäcke wegoperieren lassen. Da sich die ehemaligen Schulfreunde gegenseitig beweisen wollen, dass sie wirklich Schönheits-Architekten sind, wird zum Schein operiert. Gundi muss nicht nur ihre Nase, sondern auch noch den Busen von ihrer Kollegin Waltraud verbinden lassen. Malermeister Klaus suchte sich seinen Gesellen Häpe (Andreas Wentz) als Versuchskaninchen aus. Zu allem Überfluss taucht auch noch ein Doktor der Medizin auf, der von Siegfried Grieshaber verkörpert wird. Doch Dr. Fleischhauer ist ein Hochstapler und wird später von der kessen Barbie, hinter der sich eine Kommissarin verbirgt, verhaftet und in Handschellen abgeführt.

Nun beginnt das gegenseitige Beichten, das mit vielen Lachsalven vom Publikum quittiert wird. Der Aloe-Vera-Vertreter Honigtau (gespielt von Sebastian Haas) hat auch keine Chance mehr, seine Salben zu verkaufen. Denn inzwischen haben sich drei glückliche Paare gefunden. "Es kommt im Leben nicht auf äußere Schönheit an, sondern auf die Liebe", wird ihm mehr als deutlich signalisiert, sodass er enttäuscht abzischt.