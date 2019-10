von Rolf Hohl

Jan Vermeer würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er Fabian Halder beim Malen sähe. Als Meister des natürlichen Lichts gilt der Niederländer, der vor etwa 350 Jahren einige der berühmtesten Gemälde der Kunstgeschichte geschaffen hat, und als solcher eines der Vorbilder von Halder wurde. Der 33-Jährige aus Hardt widmet sich in seiner Freizeit zwar ebenfalls der Malerei, aber er macht das meist nachts, bei Kunstlicht und Rockmusik.

Akkuratesse und Detailarbeit

Gegensätzlicher könnten die Schaffenswelten von Vermeer und Halder also kaum sein. Trotzdem verbindet ihn die Akkuratesse, mit der er an seine Portraits herangeht, mit seinem niederländischen Vorbild. „Da steckt sehr viel Detailarbeit drin, und die Gesichtszüge von Frauen faszinieren mich einfach“, sagt er. In der Stadtbibliothek werden deshalb schon bald ein Dutzend seiner Werke zu sehen sein, die er unter dem Titel „Farben der Frau“ zusammengefasst hat.

Verspielte und farbenfrohe Portraits

Halder geht dabei sehr praktisch orientiert und handwerklich an die Sache heran. Meist suche er auf Fotoplattformen im Internet nach Fashion-Models, die er ästhetisch ansprechend finde, um sie dann in seinen nächtlichen Sitzungen auf Leinwand zu bringen. „Bei den Farben lasse ich mich auch von meinen Stimmungen leiten, das Malen ist für mich eine Art der Entspannung“, sagt Halder. Das führt dazu, dass seine Bilder einmal nah an der Realität sind, ein anderes Mal aber wieder sehr verspielt und farbenfroh daherkommen. Das, so erklärt er, habe einen einfachen Grund: „Mit Farben kann man die Menschen einfach eher bewegen.“

Mister Bean aus einem einzigen Strich: Immer wieder wagt sich Fabian Halder auch an neue Techniken heran und präsentiert die Ergebnisse im Internet. | Bild: Fabian Halder

Auch wenn der Künstler aus Hardt mit Pinsel und Farbe umzugehen weiß, klammert er sich nicht daran. Immer wieder probiert er Neues aus, macht Bilder, die er nur mit einem einzigen Strich zieht, oder zeichnet Portraits seiner Facebook-Freunde mit einem Kugelschreiber. Die spielerische Freude am Malen und Zeichnen kam wohl von seinem Großvater, wie Halder sagt. „Er hat als Architekt gearbeitet und immer auch für uns Kinder gezeichnet. Wenn wir etwa ein Eichhörnchen sehen wollten, zeichnete er eben eines.“

„Blut in positives Licht rücken“

Auf Partys und in der Familie, wo er immer mal wieder aufgefordert werde, Portraits zu zeichnen, ist sein Talent jedenfalls gefragt. Dennoch achtet Halder darauf, nicht ins Beliebige zu rutschen und wagt sich auch an Kontroverses. Zuletzt hat er etwa eine Bilderserie mit Schlachtblut gemalt, mit der er für Blutspenden werben will. „Wenn Blut auf den Bildern anderer Künstler vorkommt, dann meistens in brutalen Szenerien. Diese Portraits sollen helfen, das Blut in ein positives Licht zu rücken“, sagt er. Das wiederum, so ist zu vermuten, hätte wahrscheinlich auch Vermeer gefallen.