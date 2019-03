von Von Roland Sprich

Gleich mehrfach wurde dieser Tage der SÜDKURIER darüber informiert, dass auf einem der Badefloße am, oder besser im Klosterweiher ein großer Wasservogel sitzt, der sich offensichtlich seit mehreren Tagen nicht vom Fleck bewegt hat. Das könnte doch zumindest ein hübsches Fotomotiv hergeben, so die Anregung der Leser. Möglicherweise könnte sich der Vogel aber auch in einer Notlage befinden, dann müsste man ihm doch helfen, gaben andere zu bedenken.

Bei der Recherche vor Ort stellte sich heraus, dass tatsächlich ein Kormoran auf einem der Floße saß. Oder besser, lag. Ein Foto zur "Beweissicherung" war schnell gemacht. Zu Hause geriet die Recherche jedoch schnell ins Stocken. Was, wenn der Vogel tatsächlich krank oder verletzt ist? Ist es dann richtig, ein Foto der leidenden Kreatur mit ein paar lockeren Worten abzubilden? Eher nicht. Anrufe bei verschiedenen Institutionen, die im Bereich Natur- und Umweltschutz aktiv sind und sich mit Wildvögeln auskennen könnten, liefen ins Leere. Keiner zu Hause, keiner zuständig. Hilfloses Schulterzucken am anderen Ende der Leitung. "Wie sollen wir denn zu dem Vogel auf das Floß kommen, das im Weiher treibt? Doch nicht etwa schwimmen!" Viel zu kalt ist der Weiher dazu.

Letzte Möglichkeit: ein Anruf bei der DLRG. Die haben doch Boote und könnten eventuell. Nein, lautet die Antwort, eine Übung auf dem Wasser sei gerade nicht geplant und ein Boot könne man auf die Schnelle nicht zu Wasser lassen. Ok, dann würde man den Kormoran wohl seinem elenden Schicksal überlassen müssen. Auf einmal ein Anruf: Dem freundlichen DLRG-Menschen ließ es offenbar keine Ruhe und er fuhr an den Weiher, um die Situation vor Ort zu betrachten. Und siehe da: "Das Floß ist leer. Kein Vogel mehr da." Offensichtlich nutzte der Vogel das Floß tatsächlich, um sich von seinen Beutezügen auszuruhen oder um ein Frühlingssonnenbad zu nehmen und war ansonsten quicklebendig. Immerhin zeigt die Episode, dass es Gott sei Dank immer noch Menschen gibt, denen das Schicksal von Lebewesen, egal ob Mensch oder Kormoran, nicht gleichgültig ist. Danke dafür.