Alle zwei Jahre, im Wechsel mit dem Motor-Sport-Club Peterzell (MSC) veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Peterzell-Stockburg, das seit vielen Jahren durchgeführte Sommerfest. Zu Beginn des Festreigens wurde noch um das Gerätehaus herum gefeiert. Irgendwann war der Platz so eingeschränkt, dass nach einem neunen Festplatz Ausschau gehalten wurde.

Unterhalb dem Dorf an der Mühlbachstraße bei der Bushaltestelle, wurden die Verantwortlichen fündig. Hier ist ein idealer Platz. Auf der einen Straßenseite steht das Festzelt und auf den gemähten Wiesen können Fahrzeuge geparkt werden, sagt Markus Weißer, Teilortskommandant beider zusammengeschlossenen Wehren.

„Es ist selbstverständlich, auf ein Fest in Peterzell zu gehen. Nur so funktioniert die Dorfgemeinschaft.“ Renate Aberle, Peterzell | Bild: Werner Mueller

Heuer ist es das zweite gemeinsame Fest, das beide Abteilungen nach ihrem Zusammenschluss auf die Beine stellen. Alles andere als unglücklich über den Zusammenschluss zeigt sich Markus Weißer. Schließlich wird innerhalb der Wehr aktiv zusammengearbeitet.

So bringen sich die am Aufbau beteiligten Kameraden während des Zeltaufbaus mit hilfreichen Vorschlägen ein. Alle Feuerwehrkameraden und Kameradinnen sind lernfähig und gute Vorschläge finden immer ein offenes Ohr, stellt Weißer fest. Immerhin sind im Schichtbetrieb rund 60 Personen an drei Tagen beschäftigt.

„Hier ist es immer lustig. Die Feuerwehr zu unterstützen gehört dazu. Und ich feiere gerne.“ Andrea Lasko, Peterzell | Bild: Werner Mueller

So ein Fest, das will zunächst einmal vorbereitet sein. Für den Teilortkommandanten stellt sich das als eine logistische Leistung dar. „Nicht ich alleine, sondern weitere Helfer aus dem Vorstand wie Elisabeth Müller von der Jugendfeuerwehr und dem Festausschuss, Kassierer Steffen Fichter der für den finanziellen Rahmen zuständig ist und Schriftführer Manuel Dannecker, sie alle nehmen mir Arbeit ab.“ Dazu kommt noch die Altersmannschaft, welche gemeinsam mit ihren Frauen das Fest am Laufen halten. Ohne diese Kameraden mit ihren Frauen, wäre das Fest nur schwer zu stemmen.

Kurt Thieringer und Klaus Ruigis unterstützen mit großen Ratschen die Musiker der Band „Stadlsound“. | Bild: Werner Mueller

In den beiden zurückliegenden Jahren haben wir unseren Auftritt in der Öffentlichkeit besser vorbereitet. So ist Manuel Dannecker für die Öffentlichkeitsarbeit, Einladungen und das Plakatieren zuständig. Die Werbung, auch auf Facebook wird immer wichtiger, weiß Teilortskommandant Markus Weißer.

Gut besucht ist der Bayerische Abend im Festzelt. Die Besucher sitzen bei Bier, Wurst, Steak und Pommes beisammen. | Bild: Werner Mueller

Erste Gäste am Samstagnachmittag waren die Feuerwehrkameraden von Tennenbronn, auf dem Rückweg vom Leistungswettkampf in Hüfingen zu 150 Jahre Feuerwehr Hüfingen, mit dem eingelösten Versprechen nach einem weiteren Termin nochmals vorbeizuschauen.

„Ich bin extra vom Pfänder mit dem Motorrad heimgefahren, um aufs Fest zu gehen. Mir gefällt es hier.“ Manfred Aberle, Peterzell | Bild: Werner Mueller

Der samstägliche „Bayerische Abend“ wurde mit den drei Musikern vom „Stadlsound“ richtig gut, wie von Markus Weißer zu erfahren war. Sonntags spielte das „Edelweiß Echo“ im gut besuchten Festzelt zum Frühschoppenkonzert.