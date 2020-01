Lachend in das neue Jahr gestartet sind die Besucher beim Kabarett meets Comedy-Abend im Theater im Deutschen Haus. Vier Künstler sorgten dafür, dass Lachsalven durch das Theater peitschten.

Das Publikum hat beim Kabarett meets Comedy-Abend im Theater im Deutschen Haus jede Menge Spaß. Die Lachsalven peitschen nur so durch den Saal. | Bild: Roland Sprich

Ein Sehbehinderter, ein Österreicher, der fast so einen Namen hat wie ein berühmter deutscher Ex-Fußballer, ein skurriler Satiriker und eine singende Fee – es war ein äußerst buntes Spaß-Kleeblatt, das da auf der Theaterbühne stand. Gleich zu Beginn stand das Publikum vor der Gewissenfrage: Darf man Witze über Blinde machen und darf man dann auch darüber lachen? Ja, aber nur, wenn die Witze von jemandem kommen, der selbst sehbehindert ist. Timur Turga hat sein Augenlicht, aber nicht seinen Humor verloren. Auf äußerst amüsante Weise schilderte er, wie die Menschen im Umgang mit ihm kein Fettnäpfchen auslassen. Da werde schon mal krampfhaft versucht, ihn in die falsche U-Bahn zu zerren. „Und seltsamerweise reden die Menschen lauter, weil sie denken, dass ich sie auch nicht hören kann“, kommentierte er die Reaktion der Menschen.

Fee Brembeck überrascht mit ihrer Gesangseinlage. Hinter der Fassade der Poetry Slammerin verbirgt sich eine Opernsängerin. | Bild: Sprich, Roland

In seine eigene Welt mit höchst skurrilen Ansichten nahm Friedemann Weise das Publikum mit. Als stolzer Vater berichtete er von seiner Tochter, deren Namen er nicht weiß, „weil sie noch nicht spricht.“ Zudem hätte seine Tochter eine seltene Form der Hochbegabung, „eine, die sich nicht zeigt.“ Mit Tipps für Eltern, wie man jedes Kind zum Schreien bringt und Haushaltstipps, dass sich Eier prima durch Trauben ersetzen lassen, wenn man statt Omelette Obstsalat machen will, verwirrte Friedemann Weise das Publikum ganz phänomenal.

Talent mit Gesangseinlage

Den Abend moderierte Fee Brembeck. Als Moderatorin nahm sich die junge Münchnerin stark zurück. Dafür drehte sie bei ihrem Solo aber mächtig auf. Die Künstlerin, die im Poetry-Slam-Fach zuhause ist, philosophierte unter anderem darüber, was wäre, wenn Schlau das neue Schön wäre. Dann hätte sie Chancen bei Germany's Next Topmodel. Ihr wahres Talent offenbarte Fee mit einer Gesangseinlage – als Opernsängerin.

Timur Torga ist stark sehbehindert. Diesen Umstand macht sich der junge Comedian für sein Bühnenprogramm zu Nutze und erzählt aus seinem Leben. | Bild: Sprich, Roland

Dass ausgerechnet ein Österreicher internationale Fußball-Fangesänge anstimmt, dann hat das schon etwas Skurriles an sich. Die alpenländischen Nachbarn gehören bekanntermaßen nicht zu den begnadetsten Kickern. Wenn besagter Österreicher auch noch einen Namen hat, der so ähnlich klingt wie der eines deutschen Fußball-Urgesteins, dann kann es lustig werden. Kein Wunder, dass Rudi Schöller von den Besuchern mit einem lautstarken „Es gibt nur einen Rudi Schöller„ auf die Bühne gehoben wurde.

Fotos sind nicht gleich Inhalt

Er komplettierte das Quartett mit Wiener Schmäh und balancierte auf dem schmalen Grat zwischen Absurdität und Genialität. Er philosophierte darüber, dass in der Schule statt Latein lieber Sinnvolles wie Integration gelehrt werden sollte. Und plädierte dafür, dass Fotos von Partnerbörsen ebenso wie bei Fertiggerichten mit dem Zusatz „Serviervorschlag“ versehen werden sollten. Weil in beiden Fällen die Fotos nicht mit dem Inhalt übereinstimmten.