Frei nach Matthias Claudius' Feststellung "Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen" haben sich zahlreiche Junglandwirte aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis auf Oberkirnacher Gemarkung im Gasthaus "Waldeck" getroffen, um mehr über den Auslandsaufenthalt dreier Mitglieder zu erfahren. Organisiert hat das Treffen Gerhard Klausmann aus Stockburg.

Mehrere Monate im Ausland

Die drei reiselustigen Junglandwirte, die als Referenten auftraten, waren Franziska Zimmermann aus Steißlingen-Wiechs, Sofia Lienhard aus Mönchweiler und Andreas Lorenz aus Oberried-Hofbrunn. Während Lienhard und Lorenz als Aufenthaltsort für drei Monate Neuseeland wählten, zog es Zimmermann für sieben Monate nach Kanada.

Andernorts mehr über Landwirtschaft erfahren

Alle drei hatten eines gemeinsam: Sie wollten mal hinaus in die Welt, um andernorts mehr über die Landwirtschaft zu erfahren. Und weil Sofia Lienhard und Andreas Lorenz nur im Winterhalbjahr reisen konnten, entschieden sich beide für die Südhalbkugel mit Neuseeland. Dort in der Großstadt Auckland angekommen flogen sie auf die Südinsel und landeten auf einer 400 Hektar großen mit 1500 Stück Jungvieh großen Farm an der Ostküste.

Überwältigende Dimensionen

Für Sofia Lienhard und Andreas Lorenz waren die Dimensionen überwältigend. Das Weideland war in einzelne Parzellen eingeteilt. Täglich standen für jeweils 500 Kühe fünf bis sechs Hektar Fläche zur Beweidung zur Verfügung. Die beiden deutschen Gäste logierten in einem eigenen Wohnhaus gegen Bezahlung und bekamen einen Truck und Moped zur Verfügung gestellt.

Mit dem Moped zum Kühe holen

Zum Einholen der Kühe wurde wegen der großen Entfernung das Moped verwendet. Dazu waren die Kälber zu versorgen. Diese wurden zweimal am Tag auf der Weide mit Milch gefüttert. Nach zwei Wochen anstrengender Arbeit lockten vier freie Tage, welche zur Ausfahrt genutzt wurden. Die Farm war gut organisiert. Alle Mitarbeiter trafen sich wöchentlich, um die Saisonziele zu besprechen.

Beeindruckende Ausrüstung

Franziska Zimmermann erfüllte sich mit ihrem Aufenthalt in Kanada einen Jugendtraum. Im Staat Ontario war sie auf einer Farm mit 140 Holsteinkühen und deren Nachzucht beschäftigt. Die technische Ausrüstung im Stall mit einer großen Rundmelkanlage wirkte beeindruckend auf sie.

Nach Kurzeinweisung schon Mähdrescher fahren

Ein besonderes Erlebnis war die Kurzeinführung auf einem neuen Mähdrescher, den sie dann ohne lange zu fragen auch fahren musste. Sie hat versucht, mehrere Jobs zu ergattern, hat beispielsweise auch auf Stallbaustellen mitgearbeitet. Auf ihrem Weg durch Kanada auf fast 6450 Kilometern kam Franziska Zimmermann immer näher in Richtung Vancouver. Von dort aus trat sie ihre Heimreise an. Alle drei Weltenbummler bestätigten, dass in Neuseeland und in Kanada landwirtschaftliche Mitarbeiter einen hohen Stellenwert genössen.