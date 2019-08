von Rolf Hohl

Es ist noch kein Monat vergangen, seit Bürgermeister Michael Rieger den Jugendgemeinderat (JGR) mit der Ankündigung überraschte, in der Bergstadt eine Klimawoche ins Leben rufen zu wollen. Er reagierte damit auf die Fridays-for-Future-Kundgebung, die es im Mai in St. Georgen gab. Damit dieses Vorhaben möglichst schnell Gestalt annimmt, wurde am Mittwochabend kurzerhand eine außerordentliche Sitzung des Jugendgremiums einberufen, bei der es schon ziemlich in die Details ging.

Vorschlag eines Bürgers

Angefangen beim Namen: „Der Begriff ‚Klima‘ ist mir zu eng gefasst, denn wir wollen uns während dieser Woche generell damit befassen, wie wir bei bestimmten Themen zum Umdenken anregen können“, sagte Rieger. Auf Vorschlag eines Bürgers aus Brigach, der deswegen eigens beim Bürgermeister angerufen hatte, soll die geplante Woche deshalb nun Nachhaltigkeitswoche heißen.

St. Georgen Nach Schülerprotesten: Gibt es jetzt eine Klima-Woche in der Bergstadt? Das könnte Sie auch interessieren

Von den Mitgliedern des JGR wurde der Name ebenfalls für gut befunden, ebenso wie der Vorschlag, sich jeden Tag einem bestimmten Thema zu widmen. „Wichtig wäre uns dabei, der Klimaforschung mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, weil gerade diese in der öffentlichen Debatte oft diffamiert wurde“, betonte JGR-Mitglied Julian Pfaff. Denkbar wäre da neben Vorträgen von Wissenschaftlern auch eine Bearbeitung in den Schulklassen, die sich mit aktuellen Forschungsergebnissen befassen könnten.

Sein Ratskollege Luca Schreiner regte dazu an, bei der Nachhaltigkeitswoche auch die sozialen Aspekte in den Blick zu nehmen. „Gerade beim Umweltschutz geht es immer um ein funktionierendes Dreieck aus Ökologie, Ökonomie und den sozialen Auswirkungen“, sagte er.

Artensterben und die Folgen des Konsums

Dieses Spannungsfeld mache sich gerade im Bereich der Energie bemerkbar, wie Bürgermeister Rieger anfügte: „Ob bei Wasserkraftwerken, Windkraftanlagen oder Kohlekraftwerken, überall gibt es bestimmte Gruppen, die dagegen sind. Diese Woche soll auch dazu dienen, miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Schnell stand deswegen auch der Energiebereich als ein tagesfüllendes Thema bei der Nachhaltigkeitswoche fest. Weitere sind beispielsweise die Natur, wobei es etwa um das Artensterben gehen soll, oder der Konsum, dessen globale Folgen verdeutlicht werden sollen.

Erhitzte Gewässer und Trockenheit plagen auch die Bergstadt

Vorerst werden als Zeitraum für die St. Georgener Nachhaltigkeitswoche nun die Tage vom 16. bis zum 22. März 2020 angepeilt. Das Projekt müsse jetzt in die Gänge kommen, betonte Rieger, schließlich seien auch hier mit erhitzten Gewässern, Trockenheit und Borkenkäferplagen die Folgen der Klimaerwärmung zu spüren. „Wir sind zwar nur eine kleine Stadt, aber dafür, was hier geschieht, sind wir verantwortlich“, mahnte er eindringlich. Noch sei zwar nicht sicher, ob die Nachhaltigkeitswoche auch zustande komme, aber versuchen wolle man es auf jeden Fall.