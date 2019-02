Funken fliegen durch die Nacht und Feuerschein taucht die Umgebung in ein rot-goldenes Licht. Ein zierlicher Körper bewegt sich im Rhythmus der Musik und lässt einen brennenden Reifen um Arme, Hüften und Hals kreisen. Sechs lodernde Flammen tanzen durch die Nacht, während das Publikum vor Begeisterung jubelt und klatscht.

Video: Stadtverwaltung Waldkirch

So sieht es aus, wenn Chandra Winterhalter ihrer großen Leidenschaft nachgeht. Vor sechs Jahren begann die St. Georgenerin, mit brennenden Stäben, Reifen und anderen Hilfsmitteln zu trainieren. Seitdem ist das Feuer zu ihrem Element geworden. Ein außergewöhnliches Hobby – besonders, weil Chandra gerade einmal 14 Jahre alt ist. „Ich wusste einfach schon sehr früh, dass ich das machen will“, sagt die Schülerin.

Körperlich muss die junge Feuerspielerin immer topfit sein. | Bild: DDP Thomas Günther (Darkdevil Pictures)

Auf Mittelaltermärkten fing alles an

Doch wie kommt ein achtjähriges Mädchen darauf, für Feuershows zu trainieren, während andere Kinder in dem Alter mit Puppen spielen oder sich im örtlichen Fußballverein austoben? „Ich war wohl immer schon ein bisschen anders“, sagt Chandra und lacht.

Volle Konzentration: Damit sie sich beim Spiel mit dem Feuer nicht verletzt, muss Chandra sich ganz auf ihre Choreographie konzentrieren. | Bild: DDP Thomas Günther (Darkdevil Pictures)

Ihre Familie sei schon immer viel auf Mittelaltermärkten unterwegs gewesen. Dort habe sie andere Feuerkünstler gesehen und bewundert, erzählt sie. Als sie schließlich ihren ersten Stab von einem Freund geschenkt bekam, packte sie der Ehrgeiz und sie begann, erste Figuren einzuüben. „Am Anfang natürlich noch ohne Feuer“, sagt die 14-Jährige. Erst als die Bewegungen perfekt saßen, wurde nach und nach immer eine Flamme mehr angezündet.

38 Auftritte im vergangenen Jahr

Seit dieser Anfangszeit hat sich viel getan. Die Spielzeuge, wie Chandra ihre Hula Hoops, Stäbe und Fächer nennt, werden mittlerweile extra für sie in England und Bulgarien angefertigt. Sie trägt den Künstlernamen Chandra Witchfire und hat allein im vergangenen Jahr 38 Auftritte absolviert. Ihre Bandbreite reicht dabei von Mittelaltermärkten und Black Metal Events über Stadtfeste bis hin zu Hochzeiten und Firmenfeiern. Doch die Bodenhaftung hat die 14-Jährige trotz ihres Erfolgs nicht verloren. „Die Schule steht trotzdem ganz klar an erster Stelle“, sagt sie, denn sie habe nicht vor, später hauptberuflich als Feuerspielerin zu arbeiten. „Es soll mir weiter Spaß machen und nicht zu einer Verpflichtung werden.“

Ob im Wasser, auf der Wiese oder auf Glatteis: Chandra ist schon auf fast jedem Untergrund aufgetreten – meistens barfuß. | Bild: DDP Thomas Günther (Darkdevil Pictures)

Kollegen und Mitschüler machten ihr das Leben schwer

Den Respekt ihrer älteren Kollegen musste sich Chandra hart erkämpfen. "Viele meinten, dass ich es nie schaffen werde", erzählt die Schülerin. Und auch ihre Mitschüler haben ihr das Leben nicht immer leicht gemacht und sie anfangs regelrecht gemobbt. "Vielleicht war es Neid", sagt die 14-Jährige, die ihr Hobby trotzdem nie aufgegeben hat.

Noch nie am Feuerstab verbrannt – dafür am heimischen Backofen

Unterstützt wird Chandra vor allem von ihrer Familie. "Natürlich ist der Umgang mit Feuer immer gefährlich", sagt Mutter Alexandra Winterhalter. "Aber die Sicherheit stand von Anfang an an erster Stelle und Chandra weiß genau, was sie sich zutrauen kann und was nicht." Ihre Tochter habe sich beim Feuerspiel noch nie verbrannt. "Mit offenem Feuer kann sie besser umgehen als mit Backöfen oder Herdplatten", erzählt die Mutter und lacht.

"Bauchkribbeln und Lampenfieber gehören zu jedem Auftritt dazu", sagt Chandra. | Bild: DDP Thomas Günther (Darkdevil Pictures)

Mittlerweile ist sie international unterwegs

Ein großes Ziel hat Chandra im vergangenen Jahr schon erreicht: „Seit 2018 bin ich auch international unterwegs“, erzählt sie stolz. Der Veranstalter und inzwischen gute Freund der Familie Patrick Ruch eröffnete ihr die schweizer Bühnen und auch in Österreich und den Niederlanden wurde sie bereits gebucht.

In ihrer Heimatstadt St. Georgen ist die junge Feuerspielerin dagegen noch weitgehend unbekannt. "Wir haben damals einmal wegen eines Auftritts bei der Stadt angefragt", erzählt sie. Das habe man jedoch abgelehnt. Doch was nicht ist, kann ja noch werden – schließlich hat die 14-Jährige noch jede Menge Zeit.

