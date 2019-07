Es ist 3:45 Uhr. Während andere noch tief und fest schlafen, ist eine bereits auf den Beinen. Gudrun Heinzmann ist Zeitungs-Zustellerin und früh unterwegs. Unter dem Leuchten der Sterne und dem matten Licht der Straßenlaternen packt die 61-Jährige vorsichtig die Zeitungen, die beim Gasthof Stadt Frankfurt für sie abgestellt werden, in ihre Taschen. Dann geht es schon los.

„Die ersten Briefkästen sind nicht weit entfernt“, erklärt Heinzmann und beginnt mit flotten Schritten ihre rund einstündige Tour, die sie unter anderem durch die Wiesen- und Goethestraße führen wird.

Heinzmann, die schon seit 32 Jahren als Zustellerin arbeitet, kam durch Zufall an die Tätigkeit. „Als die Kinder noch klein waren, habe ich in der Stadt gesehen, dass der SÜDKURIER Austräger sucht“, erzählt die 61-Jährige. „Ich dachte, das sei eine gute Sache. Um die Uhrzeit schlafen die Kinder und der Mann ist daheim“, führt Heinzmann ihre Entscheidung für den Beruf aus – eine, die sie nie bereut hat, wie sie selbst sagt. Schließlich, so die 61-Jährige, wäre sie bei der Bewegung ansonsten nicht so konsequent. „So hat man jeden Tag die Bewegung, egal wie das Wetter ist. Denn wenn der Wecker klingelt, überlegt man nicht, ob man aufstehen soll oder nicht.“

In dieser Nacht sind es eher mildere Temperaturen und es ist deutlich kühler als am Tag, als der Sackkarren über den Asphalt der Weidenbächlestraße rumpelt. Über den Gehweg möchte Heinzmann den Karren hier nicht ziehen. „Die Anwohner schlafen ja, und auf dem Pflaster macht es zuviel Lärm“, erklärt sie. In solchen Momenten sei sie froh um ihre Warnweste, erzählt sie auf dem Weg zu den ersten Kunden. Schließlich laufe man ja im Dunkeln auf der Straße und will rechtzeitig erkannt werden.

Viele Autos sind kurz vor 4 Uhr jedoch nicht unterwegs. Im Gegenteil. Die Straßen wirken wie ausgestorben, viele dunkle Flecken bilden sich zwischen den einzelnen Häusern. Doch vor der Dunkelheit fürchtet sich Heinzmann nicht. „Man darf keine Angst haben“, erklärt sie, während sie mit schnellen Handgriffen eine Zeitung nach der anderen in den Briefkästen der Häuser verschwinden lässt. Menschen sind auf dem Weg von Haus zu Haus keine anzutreffen, allein ein paar Freigänger-Katzen sind stille Beobachter von Heinzmanns Arbeit.

Immer im Einsatz bei der Dunkelheit: Die Taschenlampe, das wohl wichtigste Utensil, so Heinzmann. Nur so kann sie dunkle Wege immer wieder ausleuchten und sich orientieren, auch wenn sie ihre Route mittlerweile auswendig kennt – genauso wie ihre Kunden. Denn an Weihnachten gebe es oft Karten mit Geldgeschenken. „Das ist sehr nett“, freut sich die 61-Jährige über diese tolle Geste. „Dadurch lerne ich die Leute kennen, denn ich gehe persönlich vorbei, um mich zu bedanken.“

Mittlerweile hat sie die Hälfte abgearbeitet, während sie schnell in einem Vorgarten verschwindet, nur um gleich wieder herauszukommen und dabei das Gartentor sanft hinter sich schließt. „Wenn ich ein Tor aufmache, dann schließe ich es auch wieder.“ Schließlich, so die 61-Jährige, sollen die Kunden nicht merken, dass sie da war . „Außer natürlich an der Zeitung im Briefkasten„, sagt sie und schmunzelt. Mit zunehmender Zeit werden auch die Straßen belebter, erste Autos sind unterwegs, während die Sonne langsam die Dunkelheit vertreibt.

In der Nähe hört man jemanden husten. „Im Sommer, wenn die Leute das Fenster offen haben, höre ich sie auch manchmal schnarchen“, kommentiert Heinzmann die Szene. Neben dem Sommer ist Heinzmann natürlich auch im Winter unterwegs.

Die Kälte sei da kein Problem, sagt sie und schüttelt nur den Kopf. „Man ist ja entsprechend angezogen und in Bewegung hält auch warm, außerdem bietet der Schnee eine schöne Kulisse.“ Viel schlimmer sei da Glatteis. „Da muss man aufpassen, dass man nicht hinfällt.“ Auch Regen erschwere und verlängere die Arbeit. „Man achtet ja auf, dass die Zeitung nicht nass wird.“

Dass diese außerdem pünktlich bei den Kunden ankommt, ist ihr ein wichtiges Anliegen. „Die zahlen dafür und dürfen erwarten, dass sie die Zeitung ordentlich und vor allem pünktlich bekommen“, sagt Heinzmann und fügt hinzu: „Ich denke sie sind froh darum, um fünf Uhr ihre Zeitung zu haben.“ Dafür wolle sie auch künftig noch sorgen.

„Solange ich es körperlich noch kann, will ich weiter austragen“, sagt sie. Für heute hat aber auch sie Feierabend, nachdem kurz vor fünf Uhr die letzte Zeitung im Briefkasten landet. Mittlerweile ist es hell und Menschen, die mit ihren Hunden Gassi gehen, beleben die vorher noch leeren Bürgersteige. Für die 61-Jährige geht es jetzt nach Hause. „Oftmals lege ich mich dann selbst noch einmal hin“, sagt sie mit einem Lächeln.