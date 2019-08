von Rolf Hohl

Als die Grünen bei der Wahl 2016 stärkste Kraft im Stuttgarter Landtag wurden, hatte das Auswirkungen bis nach St. Georgen. Dort fiel Dirk Schmider auf, dass es im Gemeinderat keine grüne Fraktion gibt, was er dringend ändern wollte. Er fragte seinen Bekannten Axel Heinzmann, mit dem er hier einst die 7. Klasse der Grundschule besucht hatte – und fortan bastelten sie gemeinsam an der Grünen Liste für die die Bergstadt. Beim Programm, so betont Schmider rückblickend, sei man dabei bewusst eigene Wege gegangen. „Wir wurden zwar organisatorisch beim Aufbau der Liste von der Grünen-Landespartei unterstützt, aber unsere Themen haben wir speziell auf St. Georgen zugeschnitten.“ Für ihn heißt das: Mehr Grünflächen auf dem Stadtgebiet zu schaffen. Die Stadtterrasse mit ihren Büschen und Sträuchern sei dafür schon ein gutes Beispiel, weswegen er dort auch gerne Zeit verbringe, sagt er, der gestern 52 Jahre alt wurde.

Ein ähnliches Erscheinungsbild könne er sich auch für den Stadtgarten vorstellen, den man als „grünen Zugang zur Innenstadt neu beleben könnte“, so Schmider. Denn obwohl er jeden Tag nach Furtwangen zur Hochschule fährt, wo er als akademischer Mitarbeiter tätig ist, will er unbedingt weiterhin hier bleiben. Hier wohnt der gebürtige Bergstädter mit seiner Frau und seinen beiden Kindern und will künftig an der Attraktivität der Stadt arbeiten.

Mehr Freizeitangebote seien ein Mittel dazu, aber auch strukturell könne durchaus noch mehr getan werden, betont er. „Wir sollten etwa regenerative Energien für öffentliche Gebäude wie Schulen und Rathäuser fördern. Da könnte die Stadt als Vorbild vorangehen, was sich auch in der Außenwirkung gut machen würde.“ Ob er sich damit im Rat wird durchsetzen können, weiß er noch nicht. „Die erste Sitzung war für mich zumindest nichts völlig Neues, einen Teil der Leute da kenne ich ja bereits“, so Schmider, der auch sogleich zum Fraktionschef gewählt wurde. „Ich denke, die Wähler erhoffen sich von mir jetzt grüne Ideen und vielleicht auch ein wenig frischen Wind im Gemeinderat.“ Beides, das deutet sich bereits an, ist er gewillt zu liefern.