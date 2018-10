Bürgermeister Michael Rieger ist schwer erkrankt und muss die Amtsgeschäfte aus diesem Grund vorerst ruhen lassen. Dies teilten die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen sowie Kämmerer Stephan Fix und der Arzt Johannes Probst am Montag in einem Pressegespräch im Einvernehmen mit Michael Rieger mit. Der Verwaltungschef leide an einer Bluterkrankung. Man suche bewusst die Öffentlichkeit, weil man der drohenden Gerüchteküche entgegnen wolle, so Johannes Probst.

Bitte um Rücksicht

"Michael Rieger ist auf dem Boden einer schon länger schwelenden körperlichen Erkrankung akut und schwer erkrankt", heißt es in einer Mitteilung, die Johannes Probst nach Rücksprache mit Michael Rieger verbreitete. Man wisse vom großen öffentlichen Interesse an der Person des Bürgermeisters, bitte aber darum, aus Rücksicht auf die Familie von weiteren Rückfragen Abstand zu nehmen. Michael Rieger werde aus diesem Grund auch keine Besuche empfangen. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass Herr Rieger nach Abschluss der Behandlung und Rekonvaleszenzphase wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird", so Johannes Probst.

Kämmerer übernimmt Geschäfte

Die Amtsgeschäfte leitet innerbetrieblich vorerst Kämmerer Stephan Fix. Er wird dabei von den Bürgermeister-Stellvertretern Joachim Kleiner, Manfred Scherer und Hansjörg Staiger. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Amtsgeschäfte weiterhin gut laufen werden", sagte der erste Stellvertreter Joachim Kleiner. Alle Fraktionssprecher rückten im Pressegespräch die Geschlossenheit und Entschlossenheit in den Fokus – sie alle seien überrascht und geschockt. "Wir werden den Bürgermeister gut vertreten, er sollte sich keine Sorgen machen", sagte Hansjörg Staiger. Man werde die Geschäfte in seinem Sinne führen, der Gemeinderat stehe geschlossen hinter dem Bürgermeister. "Das wichtigste ist, dass der Bürgermeister wieder gesund wird", sagte Oliver Freischlader, Sprecher der SPD.

Weil die schlechte Nachricht über die Erkrankung für alle überraschend kam, kommt es in der nächsten Zeit zu einigen Terminverschiebungen oder -absagen. Das gilt beispielsweise für den Bürgerinformationsabend, der für den Donnerstag, 25. Oktober, geplant war. Auch über den Umfang des Neujahrsempfangs werde man beraten müssen.

