Knapp drei Wochen lang war das Schwarzwald-Kammerorchester auf großer Konzerttournee durch China unterwegs. Nach der Rückkehr schildert der musikalische Leiter Karsten Dönneweg die Eindrücke, die die knapp zwei Dutzend Musiker während ihrer Reise durch einige der schönsten Konzertsäle der Welt erlebt haben. Und er verrät, welches Andenken die Musiker von ihrer Reise in den Schwarzwald mitgebracht haben.

Das Schwarzwald-Kammerorchester tourte drei Wochen durch China. Und spielte dabei fast jeden Abend in einem anderen Konzertsaal. Bilder: Valentin Hembach

„Man hat uns im Vorfeld gesagt, wie beeindruckend es werden würde. Aber vor Ort hat es uns dann doch umgehauen. Tag für Tag. Man kann hier in Europa nur staunen, was die in den letzten Jahren hochgezogen haben“, schildert Karsten Dönneweg die Momente, als er vor dem ersten Konzertsaal stand. Kaum zu beschreiben ist für ihn selbst im Nachhinein das Gefühl, jeden Abend auf einer Bühne in einigen der beeindruckendsten Konzerthäuser der Welt in einer anderen Millionenmetropole zu stehen. Mindestens ebenso begeistert war Dönneweg von der perfekten Logistik, die die Projektmanagerin der weltgrößten Konzertagentur mit Sitz in Peking organisiert hat. Unter deren Verwaltung stehen die Konzertsäle und auf deren Einladung flog das Schwarzwald-Kammerorchester auch nach China.

„Es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Wir sind aus dem Hotel raus, in den Bus, nach dem Konzert stand der Bus schon wieder bereit und hat uns zurückgefahren.“ Selbst der große Kontrabass, der zu jedem Auftritt transportiert werden musste, was bei Sicherheitskontrollen an den Bahnhöfen immer mal für Aufsehen sorgte, machte keine größeren Probleme.

Zuhörer saugen Musik auf

Musikalisch bereicherte das Orchester aus dem Schwarzwald das chinesische Publikum mit ungewohnter Musik. „Das ist für diese Menschen alles noch relativ neu. Die Zuhörer saugen unsere westliche Musik auf, aber sie sind nicht damit aufgewachsen.“ Dennoch schien sich das Publikum im Vorfeld mit den „Benimmregeln“ bei Auftritten europäischer Künstler befasst zu haben. „Vor einigen Jahren war es wohl noch so, dass sich die Menschen während des Konzerts lautstark unterhalten oder mit dem Handy telefoniert haben. Das war bei uns nicht der Fall.“

Ganz andere Regeln

Auch das Ensemble musste sich an einige Regeln gewöhnen. „Es ist so, dass wenn das Publikum applaudiert und der Dirigent sich zum Publikum umdreht, der Applaus sofort eingestellt wird. Das sollte man deshalb nicht machen“, erinnert er sich schmunzelnd zurück. Ein Ereignis der fast Konzertreise besonders hervorzuheben, fällt Karsten Dönneweg schwer. Mit am meisten beeindruckend war sicherlich Peking, wo das Ensemble gleich den allerersten Auftritt in der Verbotenen Stadt hatte. „Das war schon Wahnsinn. Dort lebt man in einer anderen Welt und findet sich nicht zurecht. Keiner spricht englisch, man hat keinen Handy-Empfang und so weiter.“ Auch die Gegensätze der Metropolen faszinierten ihn. „Und dass es Orte gibt, von denen ich noch nie gehört habe.“

Kochbücher im Gepäck

Auch kulinarisch haben die Orchestermitglieder viele Eindrücke gesammelt. „Das Essen war fantastisch. Wir haben uns jeden Tag auf das Essen gefreut. Da gab es zum Frühstück handgemachte Nudeln und Teigtaschen, leckere Suppen. Wirklich umwerfend. Es war so lecker, dass wir uns allesamt chinesische Kochbücher gekauft haben. Wir können gar nicht mehr ohne das chinesische Essen leben.“

Nicht die letzte Reise

Eines steht für den musikalischen Leiter des Kammerorchesters bereits fest. „Dies wird nicht die letzte Konzertreise gewesen sein. Sowohl nach China als auch überhaupt.“