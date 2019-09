Die Bergstadt wäre ohne den Bergstadtsommer zumindest über den Sommer eine kulturelle Brache. Was an musikalischem Hochgenuss während dieser Woche geboten wurde, ist ein enormer Zugewinn für die Bergstadt. Mit dem Abschlusskonzert in der Lorenzkirche zog Karsten Dönneweg alle ihm zur Verfügung stehenden Register, um das Schwarzwald Kammerorchester in den Mittelpunkt zu rücken. In seiner dynamischen Art zu dirigieren, spricht er zum Orchester und hat es in der Hand, im passenden Moment Zeichen zu geben und so das Klangbild zu ändern. Doch Karsten Dönneweg kann auch herausfordernd dirigieren. Dabei streckt er die Arme weit aus. Mit einem energischen Bogen, die linke Hand zur Faust geballt, signalisiert er dem Orchester die Lautstärke zu erhöhen. Einen Augenblick später weist er die Musiker an, wieder verhaltener zu spielen. Dönneweg hat es einmal mehr geschafft, die St. Georgener zu begeistern. Das Abschlusskonzert war der Höhepunkt des Bergstadtsommers.

Mimik und Haltung stimmen bei Karsten Dönneweg, wenn er am Dirigentenpult steht. | Bild: Werner Mueller

Auf dem Programm stand eine chinesische Komposition, die vor 60 Jahren zur Staatsgründung komponiert wurde. Sie wird vom Schwarzwald Kammerorchester auch während der Chinareise vom 5. bis 23. November während der großen Tournee gespielt werden. Violinistin Gesa Jenne-Dönneweg gab eine kurze Erklärung zur Komposition. Dazu spielte sie kurze Stimmungssequenzen, um das chinesisch geprägte Klangbild mit seinen Charakteren zu erläutern. Komponiert wurde „The Butterfly Lovers“ von den chinesichen Komponisten He Zhanhao und Chen Gang. Als Violinsolistin überzeugte die Künstlerin das erwartungsvolle Publikum.

Eindrucksvoll führt Gesa Jenne-Dönneweg den Violinbogen bei „The Butterfly Story“. | Bild: Werner Mueller

Das Schwarzwald Kammerorchester spielte in kleiner Besetzung. Am Klavier hat Hsiao-Yen Chen den Solopart übernommen. Die Oboen leisteten ihren Beitrag zum chinesisch gefärbten Klangbild. Mit dem Fagott, gespielt von Hanno Dönneweg, werden die tiefen Töne der musikalischen Seele zum ruhenden Pol. Mit dem Stück werden Freude, Reue und eine große Liebe musikalisch erzählt.

Stehend präsentierte sich das Orchester zu Mozarts Sinfonie Nr. 29 in A-Dur, KV 201. Hochkonzentriert und mit einem Lächeln im Mundwinkel stellte Dönneweg das Orchester vor hohe Anforderungen. Weicher Hörnerklang und das Spiel der Oboen künden von immer neuen Eindrücken, welche das Genie Wolfgang Amadeus Mozart zu Papier gebracht hat. Vier in Vollendung gespielte Sätze haben Mozarts Werk einmal mehr in das Zentrum des Bergstadtsommers gestellt.

Susanne Wickmann und Wolfgang Wipfler sind die Hornisten im Schwarzwald Kammerorchester. | Bild: Werner Mueller

Zu Johannes Brahms Komposition, Sinfonie Nr. 1 in C-Moll, Op. 68 wurde das gesamte Orchester auf die Bühne gerufen. Karsten Dönneweg ging in seiner Aufgabe als Dirigent auf und setzte Nuancen, die eine Interpretation ausmachen. Das umfängliche Werk entwickelt zum Auftakt eine wuchtige Tonfolge, die das Orchester mit Bravour meisterte. Karsten Dönneweg hat mit der Abschlussaufführung einen Glanzpunkt gesetzt. Mit stehendem, minutenlangem Applaus, dankte das Publikum ihm und dem Orchester.

Aufmerksam verfolgen die Zuhörer das Bergstadtsommer Abschlusskonzert. | Bild: Werner Mueller