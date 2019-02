Schon mehrfach beklagten die Mitglieder des Technischen Ausschusses, dass sie bereits fertiggestellten Bauvorhaben im Nachhinein ihre Einwilligung erteilen sollen. "Wir genehmigen inzwischen mehr nachträglich, als Bauvorhaben eingereicht werden", monierte Klaus Lauble. Jetzt gab es wieder ein nachträglich zu bewilligendes Bauvorhaben am Sommerrain. Dort hat ein Bauherr an ein Wohnhaus eine Garage mit Überdachung sowie in einiger Entfernung zum Wohnhaus einen Schuppen mit Terrasse erstellt. "Hätte der Bauherr das Baugesuch so eingereicht, wäre dieser so nicht genehmigungsfähig gewesen", so Stadtbaumeister Alexander Tröndle.

Die Ausschussmitglieder haderten deswegen, ob sie dem Bau nachträglich die Einwilligung erteilen sollten oder ob der Bauherr zum Abriss des Schuppens veranlasst werden solle. Letztlich stimmte das Gremium mit zwei Enthaltungen dem nachträglichen Bauantrag zu. Auf der sicheren Seite darf sich der Bauherr allerdings noch nicht wähnen. Das Landratsamt, das den Schwarzbau festgestellt hat, kann sein Einvernehmen immer noch verweigern.