Zu einer einwöchigen musikalischen Jugendbegegnung ist das Profilorchester des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) nach Tschechien aufgebrochen. In Ústí nad Orlicí, einer 14 000-Einwohner-Stadt 150 Kilometer östlich von Prag, verbrachten die 44 Teilnehmer um Dirigent und Betreuer Michael Berner erlebnisreiche Tage. Dabei standen die Begegnung mit den jungen Menschen des dortigen Orchesters und gemeinsame Konzerte im Mittelpunkt. Zudem wandelten die elf- bis 19-jährigen Reiseteilnehmer auf den Spuren weltbekannter Komponisten.

Tolle Gastfreundschaft

„Die Gastfreundschaft war gigantisch“, schildert Berner, wie die Bergstädter Gäste aufgenommen wurden. Nach einem Tag, bei dem die Schüler die Region kennen lernten – unter anderem besuchten sie die Stadt Litomysl, Geburtstort des tschechischen Komponisten Bedich Smetana („Die Moldau“) – fanden bereits die Proben für das erste von zwei gemeinsamen Konzerten mit den jungen Musikern des Symfonický Orchestr Decapoda Ústí nad Orlicí statt. „Beide Orchester waren exzellent vorbereitet, so dass das Zusammenfügen beider Ensembles problemlos war“, so Berner. Das Konzert unter dem Titel „Spielen ohne Grenzen“ beinhaltete Stücke aus dem Klassiksegment, aber auch Filmmusiken und Rock- und Popmusik. Der gelungene Mix und das musikalische Niveau kamen bei den zahlreichen Zuhörern gut an. Der Bürgermeister freute sich in seiner Ansprache über den Austausch und wünschte eine lange Weiterführung der freundschaftlichen Kontakte.

Mehrere Konzerte

Weitere Konzerte gab das deutsche TSG-Profilorchester an verschiedenen Schulen. Erholen konnten sich die Schüler bei einem Stadtrundgang und dem Besuch eines Gestüts, das für seine Kutschenpferde berühmt ist. Einer der Höhepunkte für die jungen Musiker war sicherlich auch der Ausflug in die tschechische Hauptstadt Prag.

Nach einem weiteren Konzert, das in einer Kirche stattfand, und einer großen, gemeinsamen Abschiedsparty hieß es Abschied nehmen. Wie Berner sagte, seien bereits Pläne für ein großes Wiedersehen im Jahr 2023 geschmiedet worden.