Seit 1924 gibt es den Gesangverein Liederkranz in Peterzell. Der Verein hat für Peterzell eine große Bedeutung und ist auch ein Garant, dass das kulturelle Leben Peterzells nicht verarmt. Ja, der Verein schaffte es, die vereinseigene Sängerhalle zu bauen, um dort zahlreiche Feste zu feiern. Solange die Mehrzweckhalle in Peterzell noch nicht errichtet war, fanden in der Sängerhalle auch andere Vereine einen Raum zum Feiern. Längst ist die Halle in andere Hände gewechselt. Die Singstunden finden heute in Räumen der Grundschule statt und zu den Konzerten wird in die Mehrzweckhalle eingeladen. Aktuell sind 28 aktive Sänger und 83 passive Mitglieder im Verein. Das Durchschnittsalter beträgt 73,5 Jahre und der älteste aktive Sänger blickt auf 87 Lebensjahre zurück.

Durchschnittsalter beträgt 73,5 Jahre

Die Mitglieder vom Liederkranz Peterzell hatten ein ganz besonderes Tagungslokal zur Jahreshauptversammlung. Auf der Bühne der Mehrzweckhalle trafen sich die Mitglieder, um dem Jahresbericht von Brigitte Rosenfelder zu lauschen. Rosenfelder ist so etwas wie die treue Seele des Vereins. Seit vielen Jahren berichtet sie chronologisch von den Aktivitäten und Ereignissen, welche das Vereinsjahr prägen. So berichtet sie von 41 Singstunden, von der Besprechung zum Datenschutz in Pfohren, in deren Folge extra ein Datenschutzordner angelegt wurde. Erwähnung fand der Tag des Liedes im April in Peterzell. Ein Ausflug im Mai führte in den Bayerischen Wald. Zum Erlebnis wurde der Ausflug im September zur Fahrt mit der Sauschwänzlebahn und einer Besichtigung von Waldshut. Gerne lassen sich die Mitglieder an den weihnachtlichen Abend am 15. Dezember erinnern. Nach nur zwei Proben stand das zur Aufführung zu bringende Programm mit den Schülern der Grundschule Peterzell. Mit dieser Veranstaltung erlebten die Besucher etwas Besonderes.

Vertrauen in den Vorstand

Helga Sauter berichtete über die Kassenlage. Alle zur Wahl angetretenen Mitglieder wurden bestätigt. So Friedericke Kramm als Vorsitzende, Schriftführerin Brigitte Rosenfelder und Christiane Otte als zweite Kassiererin. Aktive Beisitzer blieben Uwe Geier, Josef Schneider, Veronika Joos und Hanne Herz. Passive Beisitzer sind Marianne Maier und Elisabeth Milkner.